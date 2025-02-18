THE世界大學聲譽排名｜哈佛14連冠　5本地大學上榜　港大排49位

「泰晤士高等教育」（THE）今日（18日）公布2025年世界最佳聲譽大學排名（World Reputation Rankings 2024），美國的哈佛大學連續14年蟬聯榜首，另一美國大學麻省理工學院和英國的牛津大學則並列第2。今年躋身頭10名的亞洲大學有兩間，為第8的清華大學及第10的東京大學。



至於香港方面，有5間大學上榜，有4間院校排名升，當中港大排名升至第49名；中大則升至69名。



THE世界大學聲譽排名由世界不同地方的55,000名學者評出，排名榜來自38個國家及地區的300所大學。今年排名中，哈佛大學連續14年蟬聯榜首，另一美國大學麻省理工學院和英國的牛津大學則排第2。首7名均由美國和英國的大學瓜分，而內地的清華大學和日本的東京大學則分列第8和第10位。

至於香港方面，有5間大學上榜，4間排名均有提升，當中港大由61至70名升至49名，中大由91至100名升至69名。科大今年排名97位，去年則位列91至100位。