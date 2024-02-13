THE世界大學聲譽排名2023｜哈佛13連冠　清華升一位　港大排名跌

《泰晤士高等教育》（THE）今日（13日）公布2023年世界最佳聲譽大學排名（World Reputation Rankings 2023），美國哈佛大學連續13年蟬聯榜首，麻省理工學院排第二。今年躋身頭十名的亞洲大學有兩間，為清華大學及東京大學：躋身首50名的中國內地大學較2022年少一間，2022年排名39的復旦大學，今年排名下跌至51至60名。



至於香港，有五間大學上榜，不過當中有三間排名下跌，其中港大三年排名一直跌，由2021年的48名，跌至2022年的51至60名，再下滑至最新公布的61至70名；理工大學及城市大學的最新排名，也分別由2022年的126至150名、以及151至175名，一同下跌至176至200名。



《泰晤士高等教育》（THE）公布2023年世界最佳聲譽大學排名（World Reputation Rankings 2023）。（THE網站截圖）

清華大學及東京大學躋身全球十大

根據THE的資料，在2023年世界最佳聲譽大學排名中，美國哈佛大學連續13年蟬聯榜首，麻省理工學院排第二，史丹福大學排第三。

首十名中有六間大學位於美國，除上述三間大學外，還有排第六的柏克萊加州大學、排第七的普林斯頓大學、以及排第九的耶魯大學。位於英國的則佔兩間，分別是排第四及第五的牛津大學、及劍橋大學。

今年也有兩間亞洲大學躋身頭十名，包括排第八、較2022年排名上升一名的清華大學、以及與2022年排名同樣位列第十的東京大學。

復旦大學跌至少12位 港大跌至排61至70名

在躋身首50名的大學中，有三間位於中國，包括清華大學、排11名的北京大學、以及排43名的上海交通大學。與2022年的排名相比，今年躋身首50名的中國大學減少一間，在2022年排名為39的復旦大學，今年排名下跌至51至60名，跌至少12位。

至於香港，與2022年相同，共五間大學上榜，不過，2022年排名為51至60的香港大學，在最新排名中，下跌至61至70名。回顧2021年的排名，港大當時位列48名。

理工大學及城市大學的最新排名，也分別由2022年的126至150名、以及151至175名，一同下跌至176至200名。中文大學與科技大學的最新排名則維持不變，仍位列91至100名。

新加坡國立及南洋理工維持首40位內

新加坡則有兩間大學上榜，上榜學校數目與2022年也相同，但與香港不同的是，其中的新加坡國立大學，在2022年已位列19名，最新排名維持不變；另一間上榜的南洋理工大學，排名則由2022年的40名，上升至2023年的36名。