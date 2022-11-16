THE世界大學聲譽排名　哈佛連續12年稱冠　清華排第9　港大排名跌

《泰晤士高等教育》（THE）公布2022年世界最佳聲譽大學排名，美國哈佛大學連續12年蟬聯榜首，麻省理工學院排第2。今年首次有2間亞洲大學躋身10名以內，分別是排第9的清華大學及第10位的東京大學。本港有5間大學上榜，香港大學排名最高，但排名比去年下跌。



THE 2022年世界最佳聲譽大學排名首10位排名變動不大，美國哈佛大學和麻省理工學院分居榜首和第2位，而史丹福大學今年排名升1級至全球第3位。

亞洲區首次有2間大學打入全球首10位，其中清華大學上升一級至第9位，以及上升三級排第10的東京大學。

內地共有9間大學打入100強，比去年多2間。排名最高的是第9位的清華大學，其次是排第13位的北京大學。另外，新加坡國立大學今年躍升5位至第19位，躋身20強。

五院校打入200強 港大一直領先

香港院校方面，今年有五間院校上榜，其中港大排名最高，位列第51-60位，比去年排第48位下跌。其餘4間院校大部分都能維持排名，中文大學和科技大學排「91至100位」，理工大學排第「126至150位」，城市大學則排第「151至175位」。

THE排行榜計算方法是以問卷形式，訪問全球十萬位具經驗及有發表論文的學者，再經加權後得出。