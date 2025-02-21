理大與北京大學醫學部簽署合作備忘錄　促進醫學技術領域發展

香港理工大學（理大）與北京大學醫學部（北醫）星期四（20日）簽署合作備忘錄，探討雙方在醫學技術領域的合作，包括聯合研究及師生交流等，促進醫學交叉學科的建設，推動醫學技術的發展。



黃永德教授表示，理大大力發展醫工交叉學科，校際合作對於雙方的學科建設和專業發展都大有裨益。(理大提供圖片)

合作備忘錄由理大常務及學務副校長黃永德教授和北京大學醫學部副主任王嘉東教授代表雙方簽署。簽署儀式後，理大代表團與北醫學者就雙方在醫學教育、科研合作及學生培養等方面的合作潛力作深度討論，並介紹各自院系的教研發展及學科建設情況。代表團亦參觀了北醫醫學技術研究院教學實驗室、北京大學護理學實驗教學中心及北醫三院臨床技能培訓中心等，深入了解北醫在醫學技術及臨床教育方面的設施和經驗。

黃永德教授表示，理大大力發展醫工交叉學科，校際合作對於雙方的學科建設和專業發展都大有裨益，尤其是教學、科研等方面，希望兩校在未來能夠有更多合作項目，互相學習、共同發展。他又期望此次簽署合作備忘錄能夠拓闊雙方合作空間，設立科研種子基金，共同為醫學技術的發展貢獻力量。

王嘉東教授強調北醫和香港高校交流合作的重要意義，建議兩校借此機會加強學科建設、拓寬科研合作。(理大提供圖片)

王嘉東教授致辭時歡迎理大代表來訪，並對此前雙方在醫學技術學科建設、師生交流等領域的前期合作表示肯定和鼓勵。他強調，北醫和香港地區的高校交流合作具重要意義，建議雙方借此機會進一步深化合作，加強學科建設及拓闊科研合作。