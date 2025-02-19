爭辦新醫學院　滕錦光稱充滿信心 理大醫療基礎堅實「性價比高」

政府支持本港籌辦第三間醫學院，距離提交申辦建議書約一個月，理工大學校長滕錦光今日出席傳媒茶聚時表示，理大醫療基礎堅實，不論是學科、教研人員和實驗室配套俱備，若然增設醫科，將會是一所全面的醫療教育機構，形容「性價比好高」，對籌辦充滿信心。被問理大籌組專家小組成員名單、進度是否比其他大學落後，他則稱，理大「一直做實事，少啲宣傳。」



理大今日舉行傳媒茶聚，分享大學發展。（胡家欣攝）

滕錦光表示，理大正草擬建議書的階段，希望能夠精英求精，會在建議書交代籌組專家諮詢委員詳細內容，以及財政計劃。他指，理大開辦醫療學科有多年經驗，教研人員和實驗室配套俱備，若然能夠增設醫科，將會是一所全面的醫療教育機構，形容「性價比好高」，對籌辦充滿信心。被問理大籌組專家小組成員名單、進度是否比其他大學落後，他則稱，理大「一直做實事，少啲宣傳。」

有報道引述消息，政府不排除第三間醫學院採取聯校合辦模式。理大校董會主席林大輝表示，政府邀請每間院校提交建議書，無要求三間聯合撰寫，「唔知係坊間傳說定政府意願」，如果政府有意院校聯合辦新醫學院，可安排會議商討。

林大輝：若削款對大學必有影響 冀政府雷聲大雨點小

政府面臨千億財赤，擬節約教育開支，包括調整大學撥款。林大輝表示，政府面對數年財赤，情況不理想，作為政府資助大學，理大願意同甘共苦，八大已有心理準備被削資源，但希望只是「雷聲大，雨點小」。

他指，若削減撥款對大學必然有影響，「只係多定少、承唔承受到」，面對國與國之間的競爭，越多資源越能培訓人才，又指內地有句說法，「再窮也不窮教育」。他指，大學會研究節約工作，但不會停下理大發展步伐，繼續勇往直前，招兵買馬。

理大2019年與佛山市政府簽訂合作備忘錄，不過至今仍未有具體規劃詳情。滕錦光表示，受疫情影響拖延建設分校進度，未能有重大進展，強調無意擱置內地分校計劃。