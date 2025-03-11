非本地生｜港大逾4000屬八大之冠　佔限額四分三　教大人數增逾倍

政府本學年起放寬8間資助大學招收非本地生人數限額，由相當於本地學額的20%增至40%。教育局透露，本學年八大共取錄逾17,000非本地學士，其中港大有逾4,000人，佔限額四分三，即相當於本地生學額30.1%，為八大非本地學士生人數及比例之首。浸大、中大、教大非本地生佔限額比例低於未放寬前的20%，其中教大非本地新生數量較去年多逾一倍。



另外，八大非本地學士生主要來自內地，教大本學年有552名內地生，佔該校非本地生九成，比率屬八大最高。



本學年八大共有逾17,000非本地學士生，相當於本地學額約兩成。（資料圖片/梁鵬威攝）

八大共取錄1.7萬名非本地學士課程學生 理大次多

教育局昨（10日）向立法會提交補充文件，透露各院校非本地生人數及佔比。現時，八大共有17,161名非本地學士課程學生，相當於本地學額的23.2%。

當中，港大招收非本地學士生人數最多，為4,204人，佔限額四分三、即相等於該校本地生學額30.1%（上限40%）。其次為理大，有3,785名非本地學士生，相當於本地生學額的28.6%。

嶺大最少非本地學士生，現時有557人。但因規模較小，本地生數量僅為2,444人，非本地生數實際上為本地學額的22.8%。

（立法會文件截圖）

浸大、中大、教大非本地學士生比例低於未放寬限額

另外，有3間大學的非本地學士生比例低於未放寬限額前水平，即本地生學額20%，分別為浸大、中大及教大。浸大本年度共有1,218名非本地生，佔本地生學額19.6%；中大有2,564名非本地生，佔本地生學額17.3%。

教大為八大中非本地生佔限額比例最少的大學，有599人，僅為本地學額的12.6%。但教大額外提供的回覆透露，該校今年新取錄237名第一年非本地學士生，已相當於第一年本地學士生的四成，比去年增逾121%。

教大552內地生 佔非本地生九成冠八大

據教資會數據，八大非本地學士生主要來自內地，其中教大內地生比率冠絕八大，本學年有552名內地生，佔該校非本地生92.2%；其次為嶺大，有494名內地生，佔非本地生88.7%。人數方面，港大內地生最多，有2,930人，佔比69.7%