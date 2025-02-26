財政預算案2025｜削大學撥款2%涉28億　另八大向政府「回水」40億

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】陳茂波表示，未來3年（2025至2028年）予大學教育資助委員會（教資會）資助八間大學的撥款為681億，當中已包括削減2%的撥款，比原本節省28億元。另消息人士指，八間大學儲將首次從「一般及發展儲備基金」結餘一次過退還40億元予政府。



八間教資會資助大學儲備合共達1393億元，其中111億元屬一般及發展基金，政府要求各校於基金結餘中，一次過退還合共40億元予政府。（資料圖片）

八大「回水」屬一次性安排

八間資助大學史無前例須向政府「回水」40億元。政府消息人士表示，現時八大整體儲備為1393億元，其中111億元屬於沒有指定用途的「一般及發展儲備基金」，是過去各間大學用剩的教資會撥款。至於其他儲備，則涉及指定用途，例如研究配對基金或獎學金種子基金，屬長遠投資不宜動用。

消息人士指出，退還款項原則上涉及所有政府資助大學，各大學歸還款項百分比相近，但實際數字會由教資會檢視，再按院校的儲備數字而定。被問到是次「回水」會否打破原有規矩，政府消息人士強調是次安排屬一次性，亦屬首次，相信「回水」幅度不會對大學營運有太大影響，「回水」後餘下逾70億元足夠八間大學4個月的營運開支。

財政司司長陳茂波指，削減大學撥款2%，減幅與政府削減經營開支的幅度一致。（盧翊銘攝）

陳茂波﹕未來3年大學撥款年削2%達節省目標

此外，《預算案》提出，教資會向資助大學提供的經常撥款在未來3個學年（2025/26學年起）會每年減少2%。陳茂波指，減幅與政府削減經營開支的幅度一致，他強調撥款已較上個三年期的632億元為高。

政府消息人士指，教資會根據機制建議撥款為709億，削減撥款後為681億，節省28億元，平均每年撥款220至230億。消息人士解釋開支於削減後仍然較過去3個學年的撥款為高，原因是有逾70億的追加預算，於上個年度已經由院校墊支，需要撥款歸還院校。

政府消息人士提到，鼓勵大學盡量開源節流，例如尋找更多捐款。另外，教資會曾與八所政府資助大學的校長溝通，各大學校長均表示明白及理解現時的財政環境，會接受程度溫和的資助削減。

城市大學回應指，理解當前面對的挑戰，願意一起共渡時艱，會在現有資源下，持續推動創新，確保為師生提供優質的學術及研究環境。（資料圖片）

城大浸大稱理解政府舉措 願共渡時艱

城市大學（城大）回應指，理解當前面對的挑戰，願意一起共渡時艱。城大會在現有資源下，持續推動創新，確保為師生提供優質的學術及研究環境。城大指，將積極開拓多元收入來源、爭取更多研究經費，以及繼續透過推動數碼化，提升營運效率，優化資源配置，並持續加強與商界合作、爭取社會各界的支持，為師生創造更多發展機會。

浸會大學校長衞炳江表示，明白香港當前的經濟環境和公共財政情況面臨挑戰，政府有必要審慎控制支出，亦理解政府的舉措，稱浸大會提高資源運用的效率，繼續努力推進教研。

此外，衞校長稱，浸大現正草擬成立新醫學院的建議書，希望通過創新教育、跨學科研究和結合中西醫學實踐，融合大灣區的醫療發展，並將成立前沿轉化醫學研究院，以推動未來的醫療創新和技術轉化。