教大辦一日大學生體驗計劃 　逾30名長者重返校園感受青春時光

撰文：容育仁
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長者重返校園是怎樣的體驗？為了讓長者感受充滿活力和知識氛圍的大學校園氣氛，香港教育大學聯同大埔區議員李漢祥辦事處早前舉辦了「教大一日大學生體驗計劃」活動，行程包括校園參訪、課堂學習、聽取講座等，吸引了來自大埔的30多位長者參與。

香港教育大學聯同大埔區議員李漢祥辦事處早前舉辦了一項 「教大一日大學生體驗計劃」活動。

活動當日一眾長者參觀了教大的校園設施，包括學生宿舍、教育博物館，並實地考察了可持續發展理念如何融入校園設施中，例如特別設置的節能系統及廢物分類設施等。此外，當天的活動包括一系列生動有趣的健康教育工作坊，讓長者學習有關運動、腦部及心理健康等實用知識；以及用無人機開展STEM互動學習的環節，使參加者切身體驗科技與教育創新的結合。

教大學生與長者進行STEM無人機互動學習。

在活動尾聲，教大更為長者們舉辦一場別開生面的畢業典禮，讓「一日同學仔」有機會穿上畢業袍，重溫青春時光，並享受學有所成帶來的快樂與成就感。

活動配合聯合國可持續發展目標

是次活動為教大「可持續發展生活實驗室-社區福祉」 計劃的一部分，旨在配合聯合國可持續發展目標，促進健康福祉、減少不平等、提供優質教育及促進社區共融，構建具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村生活。該計劃已獲得香港大埔區12位大埔區議員、8支關愛隊和5個社區組織的支持，並建立了長期合作夥伴關係，未來將進一步在本地社區推廣教育及健康的活動，提升計劃的影響力。

教大校長李子建表示，教大將繼續推動社區、健康和教育等主題的可持續發展。

教大校長李子建表示，教育不是年輕人獨享的專利，而是一個跨越世代的旅程。任何年齡的人對於學習的熱情與探索的精神都應該被鼓勵。他說，教大一直運用多元化的學習資源，讓教育走進社區，讓教育惠及每一個人，校方將繼續推動社區、健康和教育等主題的可持續發展。出席活動開幕典禮的勞工及福利局副局表示，政府一直推動「積極樂頤年」，期望與學界合作舉辦更多長者學習的活動。

大埔區議會議員李漢祥先生感謝政府、教大、關愛隊及所有合作夥伴支持活動。

大埔區議會議員李漢祥先生則感謝政府、教大、關愛隊及所有合作夥伴的支持，他說，能夠成功舉辦是次活動離不開各方的共同努力，期待大家未來繼續攜手，為構建一個更具包容性和可持續發展的社區而努力。

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