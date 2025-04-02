科大獲科興公益基金會捐款逾千萬港元　培育生命科學人才

香港科技大學獲北京市科興公益基金會捐贈150萬美元，共同設立「科興學人計劃」，以培育生命科學人才，支持更多科大年輕學者進行生物醫藥研究，及推動醫療科技發展。科大校長葉玉如表示，計劃為學者提供了強大的後盾，支持他們在生命科學的教研路上不斷尋求突破，並透過推動跨學科、跨領域的前沿生物醫藥協作，開拓更多醫療健康領域的創新解決方案，助力香港發展成國際醫療創新樞紐。



科大校長葉玉如表示，計劃為科大學者提供了強大的後盾，支持他們在生命科學的教研路上不斷尋求突破。（科大提供圖片）

捐贈儀式日前於科大舉行，與會嘉賓包括北京科興控股（集團）有限公司董事長、總裁、首席執行官兼科興公益基金會發起人尹衛東、北京科興控股（集團）有限公司首席財務官王楠、科大校長葉玉如、副校長（行政）兼署理副校長（大學拓展）譚嘉因，以及科大校長策略顧問盧毓琳等。

為期三年的「科興學人計劃」，將資助13位科大生命科學學部的年輕學者，每位獲選者將獲得每年港幣30萬元的資助，旨在支持他們發展在生命科學、生物醫學及生物科技等領域的先進研究，促進跨學科協作。大學將設立專門委員會負責監督甄選過程，確保選出最合適的教學人員參與計劃。

科興公益基金會發起人尹衛東稱，希望計劃能引導科研人員把更多的精力投放到中國及更多國家，以回應人民對健康水準不斷提升的需求。（科大提供圖片）

尹衛東表示，生物技術的發展飛快，人類對生命健康的需求巨大。「 科興學人計劃」希望引導科研人員把更多精力投放到中國及更多國家，以回應人民對健康水準不斷提升的需求，並把更多的「科學發現」轉變為「科學貢獻」。

協助促成是次捐贈的科大校長策略顧問盧毓琳表示，相信這筆資金將點燃更多年輕科學家的夢想，為社會帶來更多的突破與進步。（科大提供圖片）

葉玉如稱，基金會的慷慨捐贈不僅反映了它對科大科研成果方面的肯定，亦彰顯其對香港未來發展生命科學領域充滿信心。她說，科大多年來在生命科學方面的基礎研究、臨床應用以及公共衛生等領域取得顯著成就，然而，在轉化基礎科研為臨床應用的過程中，往往需要投入大量資金與資源上，這個新成立的計劃正正為科大學者提供了強大的後盾，支持他們在生命科學的教研路上不斷尋求突破。

協助促成是次捐贈的盧毓琳表示，是次合作充分彰顯了科興對科學家的支持、對創新的追求，以及對未來的信心，相信這筆資金將點燃更多年輕科學家的夢想，為社會帶來更多的突破與進步。