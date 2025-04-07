理大卓越學生及領袖獎　因實習走入社區助認清目標　決志貢獻社會

理工大學每年均會頒發「卓越學生獎」及「校長學生領袖獎」，以表揚本科學生在學業、研究或個人發展方面的優異表現，當中一人更會獲揀選為「最卓越學生」。今年的「最卓越學生」是修讀物理治療學的許子桂，他因家父從事搬運工作飽受腰痛困擾而立志成為物理治療師，同時他覺得能用一雙手協助病人走向復康之路很有意義。



圖為理大4名獲頒卓越學生獎及校長學生領袖獎的學生，包括修讀環境及室內設計的龔妍霓（左上）、修讀放射學的文嘉希（左下）、修讀物理治療學的許子桂（右上）、及修讀服裝及紡織的Ana（右下）。（圖片由理大提供）

本年度其他獎項得主包括來自武漢就讀環境及室內設計學的龔妍霓，她獲得「卓越學生獎」。就讀放射學的文嘉希，及來自俄羅斯就讀服裝及紡織的Anastasia Rudakova（Ana）則是「校長學生領袖獎」得主，其中文嘉希更獲得「傑出學生領袖」的殊榮。

喜見病患逐個康復 將研究智能外骨骼技術

許子桂獲得「最卓越學生獎」，他認為物理治療能靠一雙手幫助病人走向康復之路十分貼地，亦有滿足感。（圖片由理大提供）

於中學時期幾乎年年考第一的許子桂，很高興學以致用能幫到爸爸紓緩因工作導致的勞損，雖然當初想成為物理治療師的理由是出於個人想法，但入讀理大後獲得很多實習及當義工的機會，包括本地醫院、內地大學附屬醫院以至澳洲的診所等，眼見一個又一個的病人，可以重新走路及學懂用機械臂拿起物件，極具滿足感。他期望將來可加入公共醫療體系，同時研究智能外骨骼技術，幫助更多病患。

被問及對公營醫療服務加價有何想法，許子桂同意出發點是善用資源，不過他認為應給予彈性安排予基層病患，同時政府亦要加強大眾對健康的意識，推出更多慢性疾病共同治理先導計劃，安排合適的健康管理方案，以減少醫院人手不足的壓力。

面對患癌病人受苦及離世 決志要照顧病人心理

文嘉希認為病人心理比治病更為重要，他同時獲頒發「最傑出學生領袖獎」及「校長學生領袖獎」。（圖片由理大提供）

謙稱以DSE「三十幾唔係好高分」入讀放射學的文嘉希，初入理大已自動請纓加入研究團隊，他的一篇有關癌症病人社會心理需求的論文更獲刊登於學術期刊，並曾前往劍橋大學交流，修讀神經科學和幹細胞研究。此外，文亦曾參與理大「HEROCARE」（理伴童行）計劃，利用HiVE（混合沉浸式虛擬實景）技術，改善患癌兒童於接受放射治療前的體驗治療室環境，投射不同小朋友喜愛的卡通角色，從而減少病童於治療時過於依賴麻醉藥的情況。

「我記得有一個細路女，佢接受治療時好驚好驚，要用鎮靜劑先完成到首次治療，之後佢嚟到理大我送咗隻比卡超畀佢，加上沉浸式實景全部係佢最鍾意嘅Pokemon，令佢有勇氣面對之後嘅治療。」文認為，治病重要，但病人的心理需求更為重要，協助他們克服面對自身難題亦不可少，他計劃先加入公營醫療體系累積臨床經驗，之後再到海外攻讀博士。他又憶述自己於大學二年級時首次面對病人離世，使他決志要繼續在醫療範疇中出一分力。

喜歡香港有創意又保留傳統 已視之為家望設立品牌

來自俄羅斯的Ana本身從事模特兒工作，因喜歡香港獨特的多元文化，遂入讀理大學習時裝設計，期望他日成立自己品牌。（圖片由理大提供）

修讀服裝及紡織的Ana，已經在俄羅斯完成學士及碩士學位，畢業後從事模特兒工作，曾在中國發展達5年，其間曾到訪香港，偶然發現理大時裝及紡織學院畢業生的作品，留下深刻印象，於是決定報讀，希望朝時裝設計方向發展。Ana表示自己沒學過設計，很感激理大教授的無私教導，令她逐步建立自信，去年8月更獲邀參與校內展覽。她又稱香港是一個多元城市，有創意的人很多，但同時又保留傳統，這種中西文化貫通的地方很適合為夢想努力，故計劃畢業後留港發展，期望將來成立自己的品牌。

曾赴多地參與社區建設 計劃留港攻讀碩士

龔妍霓於2022至2025年均獲頒香港特別行政區政府獎學金，計劃留港攻讀碩士，將來成為一個以人為本的本地建築師。（圖片由理大提供）

至於龔妍霓，6年前從武漢來港，她修畢一個高級文憑課程後再入讀理大，於2022至2025年均獲頒香港特別行政區政府獎學金，她的家人均從事建築及設計行業。龔認為理大的課程著重培養學生的設計思維，令她從更人性化的角度出發，四年間龔曾前往荷蘭、日本等地參與社區設計項目，又在本地設計公司實習，曾參與大館一個為視障人士而設的共融舞蹈項目設計舞台。龔來港只得6年，但對本地城市空間及居住環境等議題十分關注，過去積極透過大學參加不同的社會服務加深社區聯繫，現已計劃繼續留港攻讀碩士，以成為一個以人為本的本地建築師為目標。