教大舉辦自閉症研討會　探討如何為自閉症學生提供合適支援

香港教育大學特殊教育與輔導學系與蕊展計劃（Project Aspire）早前合辦「跨學段支援主流學校的自閉症譜系障礙學生」自閉症研討會，為教育工作者和機構提供平台，共同探討如何合作為自閉症學生提供最合適的支援，幫助他們適應在主流學校的學習與發展，並希望提高社會對自閉症的認識和理解。研討會吸引超過200名來自教育界、政府機構、社福團體及家長代表參與。



教大特殊教育與輔導學系助理教授羅頴嘉博士於研討會上發表了一項針對香港中學和大專自閉症譜系障礙學生及其照顧者需求研究的結果。（教大提供圖片）

教大特殊教育與輔導學系助理教授羅頴嘉博士於研討會上發表了一項針對香港中學和大專自閉症譜系障礙學生及其照顧者需求研究的結果。該研究於2025年3月開展，團隊共訪問了16位家長、大專院校及中學學生。研究指出，自閉症的高中生及大專生除了需要適應主流學校學習環境的改變和社交挑戰，還需要面對未來職業發展。她建議，透過加強家校溝通、推動校內融合教育政策及提升教師專業發展，將有助支援自閉症學生的學習與成長。

澳洲格里菲斯大學自閉症卓越中心總監Dawn Adams教授在研討會上進行主題演講。（教大提供圖片）

此外，研討會亦邀請到不同嘉賓作主題演講及分享，包括澳洲格里菲斯大學自閉症卓越中心總監Dawn Adams教授分享自閉症、焦慮及學校出席率之間的關係，並提出降低焦慮、提升學生學習適應能力的實證策略。其他來自教育局及業界的專家就包括天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文及前小學副校長趙婉嫻，他們分享了中小學支援自閉症譜系障礙學生的前線經驗和見解。香港特區政府教育局高級專責教育主任李頴怡博士則介紹了由局方專為自閉症譜系障礙學生設計，可用於不同學段的教育資源。資深臨床心理學家潘麥瑞雯博士，亦剖析家長在支援自閉症孩子成長過程中面對的挑戰及應對策略。

教大學生事務長楊志豪教授表示，教大一直致力為自閉症譜系障礙學生提供支援，讓他們盡情享受學校生活。（教大提供圖片）

教大學生事務長楊志豪教授表示，教大一直致力於為自閉症譜系障礙學生提供社交訓練，讓他們能充分發揮潛能，盡情享受學校生活。蕊展計劃行政總監賴成恩則說，研討會體現了共融主題。主辦單位邀請了蕊展計劃的畢業生及其他自閉症學生參與，按學生個性和專長分配不同崗位。蕊展計劃未來將拓展服務範圍，以包含更多元化的活動，並擴大服務對象至中學畢業生，協助他們就業，為踏入社會作好準備。歡迎教育界、政府及社會各界同工一同商討合作方案，為自閉症學童締造一個友善的成長環境。