科大學者與全球研究員膺基礎物理突破獎 獲「科學界奧斯卡」
科技大學學者聯同世界各地研究人員一同參與的研究項目，榮獲被譽為「科學界奧斯卡」的2025年基礎物理突破獎，印證科大研究人員過去十年來，致力於研究創新的成果。
突破獎是全球最大的科學獎項之一，由Google聯合創始人謝爾蓋．布林（Sergey Brin）和Meta聯合創始人馬克．朱克伯格（Mark Zuckerberg）等科技界重量級人物共同創立。獲嘉許的項目為歐洲核子研究組織（CERN）旗下的超環面儀器（ATLAS） 合作組，科大團隊參與了當中「上帝粒子」希格斯玻色子以及跨越粒子物理標準模型的新物理探索工作，為該研究作出了重要貢獻。
研究成果助科學界解開宇宙奧秘
ATLAS 合作組由全球243個機構的超過6,000名科學家、學生、工程師和技術人員組成。自2014年加入合作組以來，由科大、香港大學和香港中文大學數十名研究人員組成的香港研究團隊，在推進對希格斯玻色子及其相互作用的理解方面發揮了關鍵作用，以助科學界解開宇宙奧秘。
科大於2014年開始參與合作組，協助建設ATLAS 渺子（muon）探測系統，並參與數據分析以探索新物理。香港團隊在基礎物理聯合研究（JCFP）的框架下進行協作，成員包括10個來自科大賽馬會高等研究院基礎物理中心的物理學家、學生和工程師，他們領導測量希格斯玻色子性質、開發先進分析技術方面的工作，包括詳細測量希格斯玻色子性質以確定質量生成對稱性破缺機制、研究稀有過程和正反物質不對稱性，以及在CERN的大型強子對撞機（Large Hadron Collider, LHC）上探索最短距離，和最極端條件下的自然規律。
科大研究人員還有份協助ATLAS系統的建設和升級，參與合作組下一研究階段的預備工作，並參與開發專為高光度大型強子對撞機設計（High-Luminosity LHC）的ATLAS新型追蹤探測器ITk。這款探測器預計於2030年開始運行，以用於對應增加十倍碰撞率的需求。
團隊冀以專業知識推進粒子物理研究
科大基礎物理中心主任陸錦標表示，科大能夠與本港其他大學的學者共同參與ATLAS合作組，是一趟充滿啟發與創新的旅程。團隊上下一心，冀以專業知識推進粒子物理研究，是次獲得此項殊榮，正是團隊共同努力的見證。物理學系副教授兼科大ATLAS團隊負責人Kirill PROKOFIEV則說，團隊致力理解希格斯玻色子性質，並探索跨越標準模型的物理現象，這些工作充分體現了團隊以創新精神，推動ATLAS持續發展的決心。