第50屆日內瓦國際發明展　港院校獲過百獎項　多間大學成績破紀錄

第50屆日內瓦國際發明展於4月9日至13日期間在瑞士舉行,展出來自超過40個國家或地區近千項發明品及產品,其中有八成來自大學及公司,其餘兩成為私人發明及研究,有逾3萬名來自世界各地的訪客參觀。香港多間院校均有到當地參賽,包括香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學及嶺南大學等,其中科大及嶺大的成績分別均屬該學校歷來最佳。



港大獲得32個獎項 研究提升流感疫苗的有效性獲特別大獎

香港大學在第50屆日內瓦國際發明展上獲得32個獎項。(香港大學提供)

港大在發明展上共贏得32個獎項,包括1個特別大獎、7個評判特別嘉許金獎、8個金獎、9個銀獎及7個銅獎。獲得特別大獎 — 沙特創新卓越獎及評判特別嘉許金獎的項目是由李嘉誠醫學院公共衛生學院教授潘烈文及錢永康博士領導的「具有α-1,3-半乳糖基轉移酶表達增強免疫反應的減活流感疫苗」,可以提升流感疫苗的有效性。

港大展出的32個發明品涵蓋生物醫學、工程和先進服裝製造技術等領域。港大副校長(研究)申作軍認為成績證明港大創新方面的成果。

中大獲得34個獎項 分析視網膜圖像檢測精神分裂症風險

中文大學今年共派出33支參賽隊伍,包括16隊來自醫學院、11隊來自工程學院、5隊來自理學院、1隊來自社會科學院。(中文大學提供)

中大在發明展獲34個獎項,創參展以來最佳成績,包括7項評判嘉許金牌、8面金牌、11面銀牌,以及7面銅牌。其中由中大臨床研究及生物統計中心研發的「基於人工智能的全自動視網膜圖像分析(ARIA) 技術檢測精神分裂症風險」,獲泰國外交部頒發的「泰國最佳國際發明與創新獎」特別獎。

現時全球每300人中有1人患精神分裂症,上述獲獎發明通過分析視網膜圖像檢測精神分裂症風險,準確率逾 90%。它可提高大眾的自我意識和促進早期干預,並助患者監測風險和延長緩解期。

中大副校長(研究)岑美霞表示,衷心祝賀所有獲獎團隊,印證科研團隊努力推動知識轉移與實踐。

科大獲得38個獎項 新製冰機減溫室氣體排放

科技大學派出37支參展隊伍共奪得38個獎項,包括2個特別大獎、22個金獎(其中7個為評審團嘉許金獎)、以及多個銀獎和銅獎。(科技大學提供)

科技大學派出37支參展隊伍共奪得38個獎項,包括2個特別大獎、22個金獎(其中7個為評審團嘉許金獎)、以及多個銀獎和銅獎,發明品涉及醫療健康、人工智能、數據科學、先進製造業、新能源技術、航天工程等範疇。科大表示,今年獲獎數目屬歷屆最多。

科大機械及航空航天工程學系教授孫慶平領導的團隊獲頒特別大獎「Prize of the Technical University of Cluj-Napoca – Romania」以及「評判特別嘉許金獎」,其零溫室氣體彈卡製冰機發明,如取代現時所有商用雪櫃,每年預計可減少全球約 650 萬噸二氧化碳氣體排放。

理大獲36個獎項 包括嫦娥六號採樣機械人

理工大學共有33個參賽項目,奪得36個獎項,包括2個特別大獎、10個評審團嘉許金獎、8個金獎、11個銀獎 、4個銅獎,以及1個特別優異獎。(理工大學提供)

理工大學共有33個參賽項目,奪得36個獎項,包括2個特別大獎、10個評審團嘉許金獎、8個金獎、11個銀獎 、4個銅獎,以及1個特別優異獎。當中2個獲獎項目為理大眼視覺研究中心(由理大及加拿大滑鐵盧大學聯合成立)的研究成果,另外亦有兩個分別與港鐵公司和香港紡織及成衣研發中心(HKRITA)的合作項目獲獎。

由理大鍾士元爵士精密工程教授及精密工程講座教授容啟亮研究團隊與中國空間技術研究院合作研製的表取採樣執行裝置所研發的「用於嫦娥五號及六號月球採樣返回任務之表取採樣執行裝置」榮獲沙特阿拉伯卓越創新奬—教育部大獎及評審團嘉許金獎。該發明是第一個獲得太空認證的同類型機械人採樣及自動封裝系統,在月球正面和背面分別採集了超過1.5公斤和1.6公斤的月壤樣本。在嫦娥六號任務中,裝置更完成了人類首次月球背面採樣。

城大獲33個獎項 防熱玻璃獲特別獎及金獎

城大於發明展上獲得總計33個獎項,包括1項特別獎、5項評審團嘉許金獎、9項金獎、16項銀獎和2項銅獎。(城市大學提供)

城大於發明展上獲得總計33個獎項,包括1項特別獎、5項評審團嘉許金獎、9項金獎、16項銀獎和2項銅獎。城大高級副校長(創新及企業)兼楊建文講座教授(生物醫學)楊夢甦表示讚揚他們的發明在國際上大放異彩。

由城大校長梅彥昌及知識轉移處處長吳振富帶領的「PRISTINZ 防熱玻璃」研究項目,獲得特別獎和金獎。在第50屆日內瓦國際發明展的獲獎團隊中,多達10隊是由城大創新創業計劃HK Tech 300培育的初創公司及團隊,他們分別獲得兩項評審團嘉許金獎、1項金獎及7項銀獎。

浸大獲9個獎項 新中藥複方治療潰瘍性結腸炎

浸會大學在第50屆日內瓦國際發明展上共奪得9個獎項,包括2個評審團嘉許金獎、3個金獎、3個銀獎和1個銅奬。(浸會大學提供)

浸大團隊共奪得9個獎項,包括2個評審團嘉許金獎、3個金獎、3個銀獎和1個銅奬。

其中一個獲得評審團嘉許金獎的項目由協理副校長(臨床中醫藥)、中藥創新研發中心主任卞兆祥及中藥創新研發中心助理教授陳可瑜領導,名為「維持潰瘍性結腸炎緩解期的創新植物複方(CDD-2103)」,該個全新複方平衡了各藥材組合,可用於維持潰瘍性結腸炎在緩解期的狀態,去年獲國家藥品監督管理局批准進行臨床試驗。

另外一個獲得評審團嘉許金獎的項目由生物系助理教授廖攀領導,名為「一種生產特殊單萜類化合物的方法」,透過具成本效益的方法生產一種常用於香水和香料行業的特殊單萜類化合物,有助業界以更環保及更低成本的方法生產產品。

嶺大首次獲得評審團嘉許金獎

嶺南大學於第50屆日內瓦國際發明展奪得五個獎項,創歷史佳績。(嶺南大學提供)

嶺大團隊則展出6項發明品,並獲得5個獎項,其中包括首次獲得的評審團嘉許金獎,以及2個銀獎和2個銅獎,參展及得獎項目均創歷年新高。

嶺大參展的獲獎發明涵蓋多個範疇,包括智能交通、數字安全、碳中和技術及人道科技等,其中榮獲評審團嘉許金獎的研究項目是由嶺大服務研習處及創業行動總監高永賢率領團隊研發的「Bloom便攜式可摺疊嬰兒保溫箱」。