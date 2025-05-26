教大辦實習學校優秀教學啟導教師頒獎禮　逾140位參與教師獲嘉許

撰文：容育仁
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教育大學本月初舉行「實習學校優秀教學啟導教師」、「薪火相傳奬」及「學生學校體驗電子歷程檔案獎」頒奬典禮，以表揚在學校體驗期間，對教大學員提供卓越指導和支持的教學啟導教師，今年有逾140位參與的教師獲嘉許為「優秀教學啟導教師」。

教大校長李子建強調，教師不僅是知識的傳授者，更是學生品格塑造的模範。(教大提供圖片)

教大自2014/15學年起舉辦「實習學校優秀教學啟導教師」嘉許計劃，旨在表揚在學校體驗期間，對教大學員提供卓越指導和支持的教學啟導教師。他們通過言傳身教，分享寶貴的教學經驗，支持並引導教大學員的專業成長，實踐「以生命影響生命」，為學員成為專業教師打下堅實的基礎。

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在嘉許計劃下，教大今年特設「薪火相傳獎」，以表揚持守教師專業、展現高尚品格及立德樹人的優秀教學啟導教師，共有30位教師獲此殊榮。同場亦頒發了「學生學校體驗電子歷程檔案獎」，以鼓勵善用電子歷程檔案記錄學校體驗的教大學生，利用電子檔案記錄學習歷程、反思個人成長、展現學習成果及記錄他們對教師專業操守的深入反思。今年共有17位同學獲獎。

教大校長李子建致辭時強調，教師不僅是知識的傳授者，更是學生品格塑造的模範。他感謝實習學校的校長、統籌教師和教學啟導教師對教大學校體驗活動的支持和協助，並與教大攜手培育準教師，共同推動香港師德教育的發展。

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