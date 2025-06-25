科大國際本科生申請按年增四成　近2萬人爭約800學額創歷史新高

科技大學的國際生申請再度上升，校方至今接獲近兩萬份就2025∕26學年的非本地本科生入學申請，競逐約800個學額，創下歷史新高，按年增加約四成，申請數字亦是科大本科生總人數（包括本地和非本地生）的兩倍。申請人來自超過85個國家及地區，包括德國、法國、哈薩克斯坦、蒙古、阿聯酋、菲律賓、越南、泰國和烏茲別克斯坦等。科大亦預料，新學年的非本地本科新生人數將達至政府所設上限。



科技大學的國際生申請有明顯上升趨勢，校方至今接獲近兩萬份就2025∕26學年的非本地本科生入學申請，競逐約800個學額，創下歷史新高，按年增加約四成。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，科大發展的基石源自多元化，在非本地本科生中，近半來自中國內地以外地區，國際本科生比例是本地大學首位。應對破紀錄的入學申請，科大會致力建設多元文化校園，培養出全球互聯互通的領袖人才。展望未來，科大會繼續拓展招生工作，務求成為全球首選留學地點之一。

響應留學香港推新措施 科大冀拓展全球網絡

創睿學子項目（I.ELITE）吸引來自11個國家及城市、超過770名表現優異的中學生參與，其中，泰國為「I.ELITE」第三大學生來源地，僅次香港及中國內地。科大早前在曼谷舉行首個歡迎典禮，邀請來自泰國多所著名學府的學生及家長參與。（圖片由科大提供）

科大表示，為響應政府的「留學香港」措施，會向包括印度、印尼和哈薩克斯坦等「一帶一路」國家招生，近年便推出兩項新措施配合，包括創睿學子項目（I.ELITE）及主題暑期訓練營，主力招募本地及海外參與學校中排名前20%的高中生。

「I.ELITE」自去年底推出，已吸引來自11個國家及城市、超過770名表現優異的中學生參與，包括香港、中國內地、泰國、哈薩克斯坦、土耳其、印度及南韓等，課程包括互動工作坊及模擬課堂，內容涵蓋人工智能、環境、社會及管治（ESG）、領導力、創業、創新等；其次與來自世界各地、志趣相投的同儕建立聯繫；當中並會提供個人化指導，接受學術導師及行業領袖的教導；另外亦會提供行業體驗，加深學生對行業的認識，並親身體驗科技與創新的融合，激發創新意念。「I.ELITE」設有入學獎學金，以協助學生規劃及申請入讀科大。

科大推暑期訓練營 初創公司研習機會

今年為高中生而設的主題暑期訓練營將於七月十八至二十六日舉行。 上屆訓練營有來自印尼、中國內地、泰國和菲律賓的高中生，在科大教授和學生的引導下，參與研習工作坊，深入探究人工智能（AI）、環境、社會及管治（ESG）以及 STEM 等主題。（圖片由科大提供）

至於年度暑期訓練營計劃，今年主題是「多元跨學科探索」，將於今年7月18日至26日舉行，為期9天。訓練營將提供來自多家領先企業和初創公司的研習機會，涵蓋不同領域，包括香港數碼港、宏碁公司 (Acer)、食品科技公司 Elevatefoods、Nnenu 及 MakeOmni 等。同學們將參與專題項目（Capstone Project）活動，就創新意念和解決方案，作出挑戰；訓練營更同時提供課堂、研究及實驗室參觀，可率先體驗科學、工程和商業知識的跨學科課程。