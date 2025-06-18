USNews全球大學排名　中大膺全港第一、全球37　城大升至全球54

撰文：容育仁
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國際權威教育評鑑機構《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report）星期二（17日）發布第11份「全球大學排名」，中文大學以78.5分蟬聯香港首位，全球排名第37位，同時高居亞洲第五；香港大學以76.6分位居全球第44名，位列香港第二及亞洲第六。城市大學全球排名躍升25位至第54名，排名全港第三及亞洲第九。

排名依據國際研究聲譽、論文發表及引用率等13項指標評分，評估全球105個國家或地區共2,346間大學，香港多間大學在專業領域表現卓越。

中大腸胃肝臟學科位居全球第二

其中，中大在腸胃肝臟學科位居全球第二、亞洲第一；全球第29位的內分泌科，與全球第32位的臨床醫學均為亞洲第一。

香港中文大學獲《美國新聞與世界報道》評78.5分，蟬聯香港首位，全球則排名第37位。

另外，中大的教育與教育研究位列全球第二；人工智能及電腦科學雙雙躋身全球第七。

香港大學於教育與教育研究領域榮登全球榜首，微生物學及傳染病學並列全球第4位及亞洲第一，免疫學則位居全球第20位及亞洲第一。

城大梅彥昌：持續推動國際化教育

城市大學有10個學科稱冠全港，並有15個學科躋身全球前50名，其中材料科學、物理化學、凝聚態物理、納米科技與技術及能源與燃料更打入全球前十。此外，城大在「高被引用首10%論文佔比」指標更躍居全球第15位。

城大校長梅彥昌指出，大學將持續引領高等教育發展及國際化，培育具備全球視野的未來領袖，為打造「留學香港」品牌及建設香港成為國際專上教育樞紐作出貢獻。

城大校長梅彥昌指出，城大近年國際排名節節上升，有賴教研水平持續進步，並在推動國際化教育方面保持全球領先地位。（資料圖片）

其餘上榜的本地院校包括排行全球第58位的理工大學、排行全球第101位的科技大學，浸會大學則排名全球第439位、教育大學排名全球第633位、嶺南大學排名全球第1009位。

全球前三由美國大學包辦

至於全球前三甲院校均由美國大學包辦，哈佛大學以滿分居首，麻省理工學院及史丹福大學分列第二、三位，英國牛津大學與劍橋大學緊隨其後分別排第四及五位。內地的清華大學則全球排名11，中國首位；北京大學及浙江大學在全球分別排第25位及45位。

哈佛大學近日遭美國政府撤銷招收國際學生的資格，掀起訴訟及引發國際關切，但無礙其成為全球最佳大學的地位。（網上圖片）
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