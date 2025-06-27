嶺大評核指引未涵AI過時 政策檢討無定期做 質保局促盡快更新
撰文：陶嘉心
出版：更新：
教資會轄下質素保證局公布嶺大質素核證報告，指嶺大積極讓學生在學習上使用生成式人工智能（AI），不過，校方尚未制訂正式政策，例如最新一份《評核指引》是2017年出版，包括「學術誠信」部份等未有提及AI的使用，建議校方尤須盡快更新。
質保局第三輪質素核證周期先後涵蓋8間資助大學，聚焦大學如何檢視和改善學術標準和學術質素架構、學術課程發展、教與學、學生學習評核和學生支援等。
嶺大於去年8月接受質保局評審小組的質素核證，小組於報告中指，嶺大已更新電子學習策略和指引，並積極檢視新興技術對教與學影響，不過，小組提醒嶺大有需要就AI制訂正式政策。
《評核指引》2017年出版 未有適時更新涵AI
報告指，2017年的《評核指引》，並無提及AI的使用，因當時該技術尚未普及，所以不論是「學術誠信」和「如何引用參考資料」部份，都無涵蓋AI的資料。
報告指，校方於2023年7月制訂的《學科評核使用生成式人工智能的倫理規範》，只是列明一般原則，例如AI可用於開卷形式的學科課業和評核，但不可用於閉卷形式的學科評核及期終考試，但文件無提及《評核指引》。即使校方有其他最新於2024年出版的文件，但同樣無提及《評核指引》，形容會令學生和教職員產生混淆。
促每年檢討校內工作小組職權範圍
評審小組又提到，嶺大對於質素保證政策和程序的證據則相對有限，亦無證據顯示該校有明確政策訂明須定期檢討政策。另外，雖然嶺大要求正式委員會每年檢討其職權範圍，以確保學術標準和質素管理架構與時並進，但校方無要求非正式小組作出上述工作。
報告舉例，「表現指標工作小組」至今仍在已過時、 按上一份《策略發展計劃》制訂的職權範圍下運作。雖然該小組每次開會時都會審議其職權範圍，但有關職權範圍從未作出更新。評審小組建議，校方應一併要求正式委員會和非正式小組每年檢討其職權範圍。
THE大學影響力排名2025 科大排19位最高 嶺大優質教育全球第一教資會支持本地牙科生增一年實習 轄下質素保證局不評審個別學系質保局報告對教育大學評價正面 學術管治制度有效支援學生發展理大19年設風險管理架構 訂危害校譽等清單 質保局稱方針穩妥質保局報告：港大教與學質素委員會組成不一致 非所有設學生成員