嶺大評核指引未涵AI過時　政策檢討無定期做　質保局促盡快更新

教資會轄下質素保證局公布嶺大質素核證報告，指嶺大積極讓學生在學習上使用生成式人工智能（AI），不過，校方尚未制訂正式政策，例如最新一份《評核指引》是2017年出版，包括「學術誠信」部份等未有提及AI的使用，建議校方尤須盡快更新。



質保局建議嶺大要就AI制訂正式政策。(資料圖片)

質保局第三輪質素核證周期先後涵蓋8間資助大學，聚焦大學如何檢視和改善學術標準和學術質素架構、學術課程發展、教與學、學生學習評核和學生支援等。

嶺大於去年8月接受質保局評審小組的質素核證，小組於報告中指，嶺大已更新電子學習策略和指引，並積極檢視新興技術對教與學影響，不過，小組提醒嶺大有需要就AI制訂正式政策。

《評核指引》2017年出版 未有適時更新涵AI

報告指，2017年的《評核指引》，並無提及AI的使用，因當時該技術尚未普及，所以不論是「學術誠信」和「如何引用參考資料」部份，都無涵蓋AI的資料。

報告指，校方於2023年7月制訂的《學科評核使用生成式人工智能的倫理規範》，只是列明一般原則，例如AI可用於開卷形式的學科課業和評核，但不可用於閉卷形式的學科評核及期終考試，但文件無提及《評核指引》。即使校方有其他最新於2024年出版的文件，但同樣無提及《評核指引》，形容會令學生和教職員產生混淆。

評審小組又提到，無證據顯示嶺大有明確政策訂明須定期檢討政策（資料圖片）

促每年檢討校內工作小組職權範圍

評審小組又提到，嶺大對於質素保證政策和程序的證據則相對有限，亦無證據顯示該校有明確政策訂明須定期檢討政策。另外，雖然嶺大要求正式委員會每年檢討其職權範圍，以確保學術標準和質素管理架構與時並進，但校方無要求非正式小組作出上述工作。

報告舉例，「表現指標工作小組」至今仍在已過時、 按上一份《策略發展計劃》制訂的職權範圍下運作。雖然該小組每次開會時都會審議其職權範圍，但有關職權範圍從未作出更新。評審小組建議，校方應一併要求正式委員會和非正式小組每年檢討其職權範圍。