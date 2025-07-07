港大醫學院增潤學年擴展學習體驗　學生遠赴波蘭援助俄烏戰爭難民

香港大學醫學院特色學習項目「增潤學年」，讓學生可以在第三學年選擇參與海外交流、研究實習、本地或國際的義工服務，7年來累計完成超過270個人道救援服務及470篇研究論文，去年有學生選擇到瓦努阿圖擔任志願醫療服務崗位、以及到波蘭協助受俄烏戰爭影響的難民，深受啟發，對未來志向有更清晰的方向。



瓦努阿圖志願診所資源緊拙 腦水腫女童因缺麻醉師未能施手術

港大醫學院三年級學生KEN指瓦努阿圖資源缺乏，反而令他學會應變。（彭彥怡攝）

「醫生不單要懂得醫學，更應具備不同範疇嘅經驗同知識，先會真正幫到病人。」港大醫學院三年級學生陳衍樺（Ken），於「增潤學年」前往瓦努阿圖的志願醫療診所提供協助，他表示，小時候對瓦努阿圖的印象源自一個移民公司廣告，號稱是全世界最快樂的地方，不過，當到達該診所時，發現只得一部X光機及一部超聲波，藥物都是靠其他國家捐贈，不少已經過期，基本如電源及熱水都得來不易。

臨別一日，瓦努阿圖的村民特意燒了一隻豬供KEN享用。（圖片由港大醫學院提供）

陳於當地診所及急症室服務了三個月，體會到醫療資源的不平等，亦學會在有限資源下應變，但仍不時遇到因缺乏器材而無法醫治的無奈個案，如一名患上腦水腫的6歲女童，因沒有麻醉師而未能接受手術。不過，陳很欣賞當地人的社區文化，他們習慣自給自足，民族性強而團結，每逢周末都愛與當地小朋友一同玩樂，享受浮潛和釣魚的樂趣，臨別一日，他們更特意燒了一隻豬供他享用。「佢哋養豬主要用嚟賣錢，肉類在當地係奢侈品，一年只會食一次，我真係好感動。」陳之後另一個學期則轉往澳洲昆士蘭大學修讀心理學、運動及營養、西班牙文及印尼文。

為俄烏戰爭難民付出愛與關懷 決志成為無國界醫生

港大醫學院三年級學生Josephine到波蘭為受俄烏戰亂的兒童及婦女提供援助，形容愛能克服言語隔閡。（彭彥怡攝）

另一名醫學院三年級學生陳心竹（Josephine）則到了「Operation Mobilisation（HK）」位於波蘭的志願機構服務，深入難民的居所為受戰亂影響的兒童組織活動，如教授他們英語及玩耍，亦會為婦女舉辦聚會，令他們面對困境時感受被愛及尊重。「難民面對戰爭已經水深火熱，去到一個陌生環境亦會有好多不安，我接觸過有個案係小朋友親眼望住自己父母了結生命……」陳感恩「增潤學年」帶給她寶貴的經驗，回想與一班烏克蘭婦女一同煮餃子，即使雙方只能靠手機翻譯溝通，彼此都建立起深厚的感情。

Josephine波蘭之旅後再隨「望道號」（福音書展船）走訪5個國家，深入社區為不同的人帶來希望及關懷。（圖片由港大醫學院提供）

完成波蘭的行程後，陳再隨「望道號」（福音書展船）走訪5個國家，深入社區為難民帶來希望及關懷，雖距離醫科畢業仍有一段時間，但她已決志成為無國界醫生、或醫生志願人員，繼續幫助身陷險境的病人。

增潤學年助學生立定志向 完成目標方可臨床學習

港大醫學院助理院長（學生福祉及拓展）施愷迪，「增潤學年」可幫助學生尋找自己的專長及興趣，亦可在技能上開拓多元發展。（彭彥怡攝）

港大醫學院助理院長（學生福祉及拓展）施愷迪表示，「增潤學年」由2018年開始推行，學生必須在第三學年從人道救援、研究實習及增插課程中揀選，完成目標及撰寫論文後，才可繼續進行來年的臨床學習。7年來參與「增潤學年」的學生曾涉足逾45個國家，合作院校包括美國耶魯大學、美國史丹福大學、美國哈佛大學、英國劍橋大學及英國曼徹斯特大學等。施解釋，不少學生都經歷過專科選擇上的疑惑，故「增潤學年」可幫助他們尋找自己的專長及興趣，同時亦可在技能上多元發展，擴闊視野，例如Ken便因此完成了一篇有關探討瓦努阿圖市民患糖尿病的論文，造福後人。

研發心臟病新療法練耐性 赴英深造碩士增實戰經驗

港醫醫學院三年級學生吳文洛（Matt），研發「周邊動脈疾病」的新型療法，並創立「香港學生心臟科學會」，推動醫學教育普及化。（圖片由港大醫學院提供）

Matt笑言為期一年的研究中，要每日觀察及照顧實驗室的白老鼠，磨練出超強耐性。（彭彥怡攝）

除了人道救援外，另外2名港大醫學院三年級學生吳文洛（Matt）及黃德凱（Samuel），則分別選擇了學術研究、以及前往英國倫敦大學學院修讀肌肉骨骼科學及醫學工程理學碩士。其中吳留在港大研發「周邊動脈疾病」的新型療法，並創立「香港學生心臟科學會」，籌辦夏令營教導中學生心臟科的知識，推動醫學教育普及化。吳笑言為期一年的研究中，要每日觀察及照顧實驗室的白老鼠，不但磨練出超強耐性，更認識到一直致力學術研究的大學教授，那份無私奉獻的精神，故他亦有意繼續朝傳承醫學技術的方向發展。

港大醫學院三年級學生黃德凱（Samuel）於增潤學年赴英修讀骨骼專科碩士學位，增臨床經驗。（圖片由港大醫學院提供）

Samuel深造之餘都抽空嘗試不同活動，以增加人生閱歷。（圖片由港大醫學院提供）

黃同學則一直對骨骼醫學有濃厚興趣，故入學初期已決定在「增潤學年」修讀相關學科的碩士學位，一年來他到過英國多間知名醫院進行臨床實習，包括整形及重建、外科縫合、皮膚移植、神經及肌腱修復、以及手部骨折固定等關鍵技術。他又與ISEH及英超球會合作，研究足球運動中常見的腿後腱損傷，透過肌電圖（EMG）分析北歐式腿屈伸、踢球及短跑等動作，提出改進運動員傷患預防與康復策略的科學依據。