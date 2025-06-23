為圓夢Quit U入讀港大附屬學院副學士　兼顧足球與文學獲中大錄取

學習應以興趣為先？抑或滿足社會及家人的期望？徐竟嵐（Elvis）於4年前已獲大學錄取，但並非心儀學科，入讀兩年後在家人及教師的支持下申請退學，並報讀香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）文學副學士，追尋文學夢想之餘，亦能兼顧足球發展。現在他即將畢業，更以3.88CGPA成績獲中大中文系有條件取錄入讀三年級。



另一名學生陳彥廷（Terry）則放棄了自資大學的中文系學位，入讀香港大學附屬學院的高級文憑課程，以3.91的CGPA同時獲得予三間大學錄取，新學年將入讀港大文學士及教育學士（語文教育）課程，朝中文教師之路進發。



感激中學恩師助認清目標 棄學位讀副學士重拾讀書興趣

徐的皮膚黝黑，骨骼一看就知是運動健將，他中學時期就讀喇沙書院，幾乎日日踢波，亦是現役業餘足球員，曾效力丙組離島及乙組晨曦。初中時，徐原本計劃要成為一名足球員，以致埋首練波成績不太好，長期考「尾十」，他最喜愛的科目為中文，中三時想修讀中國文學和中國歷史，但同儕均認為文科出路較窄，加上學校選修人數不足未能開班，唯有選修商業和經濟科，打算到大學再主攻中文，可惜4年前香港中學文憑試只取得17分。

徐竟嵐酷愛足球運動，中學生涯主力踢波令DSE成績未如理想，即使入讀計算機科學系，最終因心儀中文科而中途退學，轉讀HKU SPACE CC文學副學士。（HKU SPACE CC提供圖片）

「屋企人好想我拎到學位，因為從來無家庭成員入到大學……」徐當年獲一間大學的計算機科學系錄取，即使全無興趣，但不欲家人失望於是無奈入讀，並一邊重考DSE，惟堅持了2年，越發壓力大之餘，所走之路與初心亦背道而馳，最終退學轉到香港大學附屬學院修讀文學副學士（語言及人文學科），決志要重拾自己的興趣。

徐指轉校前曾跟母校的中文教師商量，兩人亦師亦友，他高中時受對方影響喜歡上中文，甚至改變志向要成為一名中文教師。「佢同我講每個人的成長時區都不同，不應與人比較，最重要是專注自己的目標。」徐修讀香港大學附屬學院2年，不但重拾學習的自信，亦能兼顧足球興趣，並且參與足總聯賽。

徐受中學母校的中文教師影響，立志要成為中文教師，亦有計劃將來出版自己的文學作品。（彭彥怡攝）

幼稚園已迷上李白風格 放手一搏近「爆4」入港大

至於陳彥廷，幼稚園時期已對古代詩詞情有獨鍾，最愛李白的豪邁、飄逸的風格，但升中後因顧慮升學的路向，於是選修了地理及生物科，他自言應考DSE時感到十分吃力，亦同時發現自己原來最喜愛中文科。雖2年前中學文憑試考獲「3322」的成績，亦獲一間自資大學的中文系取錄，但陳認為自己可有更大發揮，決定放手一搏，放棄學位課程入讀HKU SPACE CC的中文專業傳意高級文憑，經2年努力，最終以3.91CGPA獲港大、浸大及教大取錄，陳最後選擇了為期5年的港大文學士及教育學士（語文教育）課程。

陳彥廷自小已喜愛讀李白的詩，但太過考量升學之路，中學選修了地理及生物科，考畢DSE後未獲心儀學科取錄，決定入讀HKU SPACE CC高級文憑，現終獲港大取錄，將來有意當一名中文教師。（彭彥怡攝）

陳指出，港大文學士及教育學士（語文教育）課程每年約收17人，經非聯招入學的只得1至2人，陳感謝HKU SPACE CC的課程涵蓋多媒體及傳理，同時安排實習取代考試換學分，有彈性之餘亦更好裝備自己；陳坦言實習時所學到的非書本理論可並論，加上該直資中學以創意教育為宗旨，學生可以染髮、打扮亦很自由，令他對教師有多一層體會，原來師生的相處可打破傳統。

寄語應屆DSE生認清目標 無懼別人眼光勇往直前

應屆中學文憑試即將放榜，徐和陳均寄語同學要克服落差感的心態，認清自己的目標，不要介意旁人的批評。「我讀咗2年學位返轉頭讀副學士，有一段時間完全唔敢見以前中學嘅同學，覺得自己退步……」徐後來發現原來修讀自己喜歡的科目，學習有滿足感之餘亦更有動力，加上副學士課程不會「一試定生死」，功課及測驗都納入成績，可更靈活編配時間，有時間踢足球，亦有時間寫文章，期望將來可出版自己的文學作品。「當中大通知錄取我時，當晚即刻同屋企人出街食飯慶祝，真係好開心。」徐感激家人一直的體諒及無限量支持。

徐竟嵐（左）及陳彥廷（右）寄語應屆DSE畢業生要克服落差感的心態，認清自己的目標，不要介意旁人的批評。（彭彥怡攝）

陳當初放棄學位選擇修讀高級文憑，都經歷過一番掙扎，他指當時靠聽張敬軒的《隱形遊樂場》自我鼓勵，提醒自己即使面對挫折都要堅持，幸最終亦證明自己沒有選擇錯誤，縱使「兜圈」都能入讀心儀學科，故人生應當搏盡無悔。