港大環球衞生課程安排聯合國實習半年　暫錄82人放聯招首三志願

香港大學文理學士（環球衞生及發展）課程，結合横跨多個學院基礎至中級程度科目，包括建築、經濟及工商管理、法律、科學和社會科學，學生畢業後可於環球衞生等多個領域發展。去年該課程收生18人，包括聯招及非聯招，本年亦會維持相同收生人數。港大指，直至2025年6月，共有82人將該課程放在聯招首三志願之列，超額3.5倍。



有該課程的應屆畢業生經大學安排到聯合國轄下組織實習半年，參與應對猴痘的工作。她今年8月將擔任一間醫療人道援助機構的項目主任，有機會到訪南方多個國家。她說大學課程教導學生如何設計一個計劃方案，並付諸實行，所學知識能應用到工作之上。



黃奕瑂以非聯招（Non-jupas）方式報讀港大文理學士（環球衞生及發展）課程，稱當時除獲港大外，還收到多個海外大學的取錄通知。（董素琛攝）

接過公開考試成續後要面對大學選科，很多學生或許感到迷茫。港大應屆文理學士（環球衞生及發展）畢業生黃奕瑂（Christine）是過來人，她當年大學選科時沒有明確方向，在中學時喜歡生物及經濟學科，並希望將來從事與人類及社會相關的工作。港大的環球衞生及發展課程正正結合法律、政策、人類等多個學習領域，讓她可多角度思考社會問題，與她的興趣不謀而合。

赴紐約當聯合國實習生 參與應對猴痘疫情會議

黃奕瑂去年透過大學安排到紐約的聯合國兒童基金會擔任「健康應急準備與應對」團隊的實習生，為期6個月。實習期間，她參與應對猴痘，負責整理會議紀錄、資料整合等。她提到有次要將長達5小時的會議紀錄整合成報告，要花上一星期方能完成，認為此項工作具有挑戰性，但同時也收穫良多。

黃奕瑂形容4年的大學生涯由最初迷茫，到後來修讀課程變多、再經歷出國實習後，想追求的目標逐漸變得清晰。她將在今年8月加入一間醫療人道援助機構擔任項目主任，有機會出差到一些全球南方國家執行公共衛生項目，包括括非洲、拉丁美洲和加勒比海等地區。她說學科有教導他們如何設計一個計劃方案，並將其落地化，認為所學知識將能學以致用。

袁可兒認為，文理學士（環球衞生及發展）課程適合思想較開放、分析能力較強的同學修讀。（董素琛攝）

利用剔除法選科 憧憬海外實習

同樣為文理學士（環球衞生及發展）應屆畢業生的袁可兒（Holly）表示，當初大學選科的時候透過剔除法在科目介紹書藉中選科。她說，揀選此科皆因其重視理論與實踐，且留意到學科提供6個月海外實習的機會。她指自己從小到大都是讀本地學校，沒有想過可以有到外國工作的機會，故認為機會難得。

袁可兒去年在大學安排下，獲得在聯合國開發計劃署印尼分部的實習機會，為期半年。（港大提供）

袁可兒去年在大學安排下，獲得在聯合國開發計劃署印尼分部的實習機會，為期半年。她說，自新冠疫情後印尼有很多醫療廢物和廢水，當地一直未有能力處理，她實習期間與團隊希望發展一個自動化的污水處理器。她指，當時花約兩個月撰寫項目計劃書，又曾實地視察兩間醫院，認為最大挑戰在於平衝當地人的需要，同時又要成功吸引投資人。

袁可兒曾在荷蘭進行交流，結識到來自世界各地的朋友。（港大提供）

寄語考生選喜歡的科目就讀 否則「會覺得呢四年好難捱」

袁可兒打算將來從事與醫療政策相關的工作，期望減少不平等的情況：「我覺得政策係一樣，類似如果係一個金字塔嘅時候，我覺得係處於一個比較高啲嘅位。當如果你真係能夠推到一個好嘅政策嘅時候，你影響嘅人係好多。」中學文憑試（DSE）下月16日放榜，袁可兒寄語考生選科時要「揀自己鐘意嘅嘢……（否則）你會覺得呢四年好難捱」。

袁可兒（左）與黃奕瑂（右）均說，在實習期間是團隊內唯一一位實習生。（董素琛攝）

港大文理學士（環球衞生及發展）課程為學生提供為期6個月的海外或本地實習，學生將獲安排到衛生發展組織，如聯合國機構、非政府組織等工作單位進行實習。（資料圖片）

根據香港大學網頁簡介，四年制的文理學士（環球衞生及發展）課程培養學生建立多學科和國際視野、學習核心知識，以及建立在現代衞生及發展領域中取得成功所須的人際技巧及系統為本能力。此課程結合横跨多個學院基礎至中級程度科目，包括建築、經濟及工商管理、法律、科學和社會科學。學生畢業後可於環球衞生、發展和經濟、工業、學術、政府和非政府組織等領域發展。

港大：課程收18人 暫82人放聯招首3志願

大學聯招辦法（Jupas）網頁顯示，去年共365人透過聯招報讀文理學士（環球衞生及發展）課程，當中24人在首三志願中報讀。（網頁截圖）

文理學士（環球衞生及發展）課程2024年的總收生學額為18人，包括聯招（Jupas）及非聯招（Non-Jupas）。根據大學聯招辦法網頁數據，去年共365人透過聯招報讀該課程，當中24人在首三志願中報讀。最終課程透過聯招取錄的人數為9人，全部均為放首三志願之人士。港大表示，該課程2025年的總收生學額續為18人，直至2025年6月，共有82人將該課程放在聯招首三志願之列。