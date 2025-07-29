PolyU SPEED X《香港01》工作坊　專家談商業趨勢　模擬主播體驗

環境、社會和管治（簡稱「ESG」）、AI（人工智能）等議題備受商業領域所重視，坊間亦有研究證明相關因素會對公司長遠表現帶來深遠影響。香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）轄下專業進修學院（PolyU SPEED）早前與《香港01》合辦「媒體探索之旅 — 專題講座及主播工作坊」，邀請到PolyU CPCE工商及款待業管理學部副主任林玉秋博士擔任講者，圍繞商業領域的熱門話題與學生分享。《香港01》亦為學生舉辦主播工作坊，學習面對鏡頭做主播。



林玉秋博士曾在電信和銀行等跨國企業工作，擁有豐富的市場營銷經驗。林博士亦曾修讀心理學、教育及英語教學。她的教學興趣是策略營銷管理、品牌推廣、消費者行為和社會語言學。

林玉秋博士曾在電信和銀行等跨國企業工作，擁有豐富的市場營銷實戰經驗。（陳葦慈攝）

林博士首先向學生介紹PolyU SPEED，她指現時學院提供學士學位銜接課程、4年全日制學士學位課程及碩士課程，這些課程的學位均由理大頒授。其中商業範疇學位課程更取得AACSB國際認證，全球僅6%商學院獲此認證，並設有政府資助的綠色商業研究中心，與企業合作開展ESG實戰項目，強化產學連結。

ESG核心價值與產業影響

​在當下的商業環境中，各類新趨勢與新挑戰層出不窮，林博士對ESG作出深度解析。她指出環境（Environmental）、社會（Social）、管治（Governance）構成ESG三大支柱，例如環境層面聚焦碳排管理與循環經濟；社會層面關注弱勢群體權益與供應鏈平等；管治層面則強調企業合規架構設計。

現時ESG評級已成企業融資關鍵指標，尤受機構投資者重視，影響力亦從上市公司擴至中小企業。林博士表示，學院亦因應香港政府重點發展資訊科技、電子商務、綠色經濟及數碼娛樂產業，開設數碼業務及市場營銷管理碩士、綠色商業管理碩士、可持續旅遊及酒店管理碩士等課程，更計劃新增盛事及會展管理、人才管理，以及財富創造等範疇的碩士課程，精準對接產業需求。

林玉秋博士分析了ESG如何應用於商業管理，以及AI 的發展給營商環境帶來了哪些挑戰與機遇等等熱點議題。（陳葦慈攝）

分享數碼商業與行銷趨勢

此外，針對科技革新浪潮下的當前商業環境，林博士引述《哈佛商業評論》指出十大關鍵趨勢，包括企業需重新設計人機協作工作流程，持續為團隊技能升級，以應對未來挑戰，同時負責任地運用人工智能（AI）。她認為企業預見了科技對產業的深遠影響，在IT領域推動「永續發展」，長遠而言聚焦人才培育而非工具本身。

香港數碼經濟動能

她又引述香港政府統計顯示，資訊科技及服務業成長速度領先各產業，主因是電子商務與數碼娛樂需求激增，「數碼行銷及品牌專家」被列為本地51種高需求人才之一，其中「社交媒體與內容策略」成為品牌溝通核心。她指出，企業需透過與消費者互動深化關係，將行銷實踐與永續發展理念結合，構建兼具經濟效益與社會責任的新商業模式。

林博士透過帶領學生探索，以及分析了ESG如何應用於商業管理，以及AI 的發展給營商環境帶來了哪些挑戰與機遇等等，豐富了學生的商業知識，幫助他們深入了解行業動態。

學生初嘗當新聞主播滋味

學生參與新聞主播體驗環節，在鏡頭前自己控制字幕機，然後報導新聞。（陳葦慈攝）

這次「媒體探索之旅 — 專題講座及主播工作坊」另一重點是讓學生參與新聞主播報導體驗環節。活動於《香港01》錄影室進行，工作人員首先向學生講解新聞主播工作，並希望透過模擬真實場景的主播體驗，訓練學生創造力、表達力、組織力和膽量、增強演說技巧。

《香港01》工作人員指導學生如何操控字幕機。（陳葦慈攝）

工作人員首先簡介新聞主播的基本定義，是在電視、電台或網絡平台上主持新聞節目，負責播報新聞資訊的專業人士，同時解釋了新聞主播與一般主播、直播主的區別，就是更注重新聞的權威性與真實性，較少娛樂化元素，特別強調專業性，內容聚焦時事而非個人品牌或互動。

與學生討論新聞主播的基本條件後，學生開始模擬主播體驗，在鏡頭前自己控制字幕機，然後嘗試報導新聞。學生在這個環節都表現雀躍，他們都說做主播比想像中難度更高，是對膽量的大挑戰。

《香港01》工作人員向學生講述新聞主播與一般KOL及直播主的分別。（陳葦慈攝）

新聞主播的外表及談吐要求

新聞主播的外表及談吐要求

到工作坊尾聲，工作人員與學生總結新聞主播的專業性及重要性，指出新聞主播是在電視、電台或網路平台主持新聞節目、報導資訊的專業人士，不同於直播主或 KOL，需接受新聞行業的專業訓練。新聞主播不講求貌美，但需儀容整潔、肢體語言得體，並避免多餘小動作。在談吐上要有自信、字正腔圓、聲量適中、表達流暢及語調得當。