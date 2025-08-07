PolyU SPEED X《香港01》工作坊　專家教做溝通高手 新聞編輯體驗

AI人工智能對語言運用及寫作帶來很大衝擊，在懂得善用AI之餘，也要持續增強自身的語文運用技巧，才可成為真正的溝通高手，不易被AI取替。香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）轄下專業進修學院（PolyU SPEED），早前與《香港01》合辦「媒體探索之旅 — 專題講座及新聞寫作工作坊」，邀請到PolyU CPCE語文及傳意學部講師陸文博士，以「語言、符號及溝通的藝術」作專題分享，讓一眾準大專生獲益良多。



陸博士解釋，人類所使用的語言其實是符號，雖然有特定的規範，但同時富有創造力，有助人類表達抽象及複雜的概念。她又教學生如何成為溝通高手，減低說話攻擊性，增強溝通技巧。



至於語文運用方面，新聞文章有特定的寫作技巧，《香港01》編輯在「新聞寫作工作坊」中，與學生分享實戰經驗，由網上新聞媒體如何運用SEO（搜尋引擎最佳化）增加文章點擊率，到文章選材以至文章結構等作全方位解釋，更讓參加學生即場體驗做新聞編輯，嘗試為新聞事件起標題，學生踴躍參與，交出充滿創意的題目。



人類語言是符號

陸博士在專題講座中分享，語言用作溝通，但動物之間的溝通並不一定是語言。她以「蜜蜂舞」（Bee Dance）為例，蜜蜂為向同類交流食物位置，會以特定8字形舞蹈作獨特的溝通方式。

語言有助人類表達抽象及複雜的概念

人類主要以語言溝通，陸博士指出人類所用的語言其實是符號，如中文的「貓」，在英語便會用「Cat」這組英文字母來指同一種動物，可見不同的語言使用的符號也不同。語言亦具有創造性、規範性及表意性等特點，有助人類表達抽象及複雜的概念，總括而言，語言是以有限的規則創造無限的可能。

「你」改為「我」瞬間變溝通高手

至於語言與溝通的關係，陸博士指有些人為何會「開口夾著脷」，有些人則「人見人愛、車見車載」受人歡迎。她以「你令我感到憤怒」、「你傷害了我」等句子為例，指用「你」作開頭的句子，給人的感覺是要他人負責、指控他人。反之，將「你傷害了我」改成「我感到受傷，因為你忽視我所說的話」，用「我」字作開頭，這種表達方式令人感到較舒服，有顧及他人感受，只要將「你」改為「我」，就瞬間讓人變成溝通高手。

至於在新聞寫作中如何運用語言，《香港01》編輯帶領「新聞寫作工作坊」，分享實戰經驗。他指網上媒體使用的字詞受SEO（搜尋引擎最佳化）影響，會用登上熱搜的字詞來起題及加入文中，更易讓讀者搜尋到文章。而網媒記者的工作主要負責文字、圖片及影片等內容，再由網編根據SEO，利用不同社交平台、App等在網上推廣文章，以增加點擊率。

他亦在工作坊中講解有關新聞寫作的不同技巧，他先拆解新聞文章的組成，有標題、主稿、配稿、配表、主相及圖片說明，繼而講解文章結構，由找出關鍵字到組成字句，再以倒三角式寫成不同段落，即首段要讓讀者了解文章主旨，由最重要的資訊寫起，再依資訊的重要性排序組成文章。

新聞的趣味性及人情味較受歡迎

新聞報道如何取材也有準則，他向學生講解如何決定新聞內容取材，讀者會對趣味性及富人情味的新聞有較大興趣。寫成一篇「吸睛」又易於理解的新聞文章，圖片運用不可或缺，令文章更清晰易明。他講解新聞圖片的重要性，以及揀選圖片的準則，指一張好的新聞圖片勝過千言萬語。

學生體驗做新聞編輯學「起題」

「新聞寫作工作坊」讓學生即場體驗做新聞編輯，以「澳洲鴕鳥『鴯鶓』天水圍大步走」這則新聞事件作例子，讓學生學習新聞編輯如何替文章「起題」，找出事件的重點，在有限字數中創造標題，學生踴躍參與，對學習新聞編輯及寫作技巧充滿熱誠。

