PolyU SPEED X《香港01》　講師分享書法結合AI　事實查核工作坊

書法是中華文化藝術瑰寶，面對現今世代AI人工智能日趨普及，到底書法可以如何透過科技承傳？香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）轄下專業進修學院（PolyU SPEED）與《香港01》合辦「媒體探索之旅 — 專題講座及事實查核工作坊」，邀請PolyU CPCE社會科學、人文及設計學部講師黃琮瑜先生分享他設計的智能書法系統及電腦水墨繪畫軟件，探討如何將中國傳統文化藝術與數碼科技結合，並融入日常生活。



另外，因應現時AI世代互聯網充斥虛假資訊，《香港01》為參加者舉辦「事實查核工作坊」，透過理論和實戰讓學生掌握事實查核的基本概念，避免因虛假資訊而受騙。



講師黃琮瑜先生介紹如何利用AI科技，設計中國書法和水墨繪畫軟件。

黃琮瑜先生在講座中分享，人類一直使用紙張作為傳播媒介，但近年數碼媒體急速發展，令許多事物「數碼化」。為了傳承中國書法和水墨畫，他開發《蘭亭人工智能書法系統》和《Pure ink大千水墨軟件》，冀透過數碼平台讓傳統文化融入日常生活。

AI智能書法系統 將書法字體呈現在數碼世界

《蘭亭人工智能書法系統》由學院核下的賽馬會藝術科技未來實驗室支援，並獲行政長官社會資助計劃撥款，透過抽取大量元朝著名書法家趙孟頫的印刷本行書字體作為AI學習對象，原因在於傳世真跡較多，有足夠數據讓AI掌握其風格，後續生成字體亦會更準確，做到將電腦繁體中文，以趙氏書法字體顯示，並能於軟件內運作。

《蘭亭人工智能書法系統》首個學習的書法家為元朝著名書法家趙孟頫。

由於不同書法家在字體上都有個人特色，因此系統使用「生成對抗網絡」（Generative Adversarial Network）作AI訓練，盡量學習原作細節，現時已能處理95%以上的常用繁體字，相信是全球首個能於軟件內應用的中國書法AI系統，並可應用於藝術創作、產品和商業設計，將書法融入日常生活。

系統抽取趙孟頫印刷本大量行書體字，再和電腦字體進行配對，最終可以將電腦內的繁體中文字，轉換成趙氏書法字。

水墨畫軟件實時模擬水墨滲化效果 增加藝術應用場景

至於另一個結合傳統藝術和AI的軟件《Pure ink大千水墨軟件》，則能讓利用毛筆和水墨在宣紙作畫的水墨畫數碼化，系統曾獲德國iF設計獎及香港資訊及通訊科技獎等多個獎項。

《蘭亭人工智能書法系統》為全球首個於軟件內應用的中國書法AI系統。

黃先生表示，水墨畫是透過在宣紙上落水、落墨做滲染，水份多寡會影響墨在紙上的滲化效果，而軟件能夠實時模擬水墨滲化效果，還原真實情況，同時能模擬狼毫筆的筆感和筆法。

他表示，軟件本著推動水墨文化數碼化的使命而免費向公眾開放，並希望令水墨藝術應用至多媒體、工業生產等不同層面，讓修改水墨藝術作品比以往更簡單容易，而且軟件同時支援高清輸出，令作品可以印在不同物料上，讓水墨設計更廣泛應用於不同領域和產品。

《香港01》事實查核工作坊 學習辨別虛假資訊

因應AI時代網上充斥虛假資訊，而且許多圖片和影像往往幾可亂真，稍一不慎即會誤信假資訊甚至陷入網上騙案。當日《香港01》為參加者舉辦「事實查核工作坊」，透過小遊戲，講述如何搜尋圖片來源、辨別圖片真偽，了解事實查核（Fact check）的工具和方法，避免將錯誤內容越傳越廣，甚或被當成事實。

同學參與《香港01》舉辦的工作坊，了解事實查核（Fact check）的工具和方法。

即場透過小遊戲，講述如何搜尋圖片來源、辨別圖片真偽。

