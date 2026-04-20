產學研1+計劃｜5大學24個項目共獲資助10億　港大科大各佔7個

創新科技署今日（20日）公布第三批24個獲「產學研1+計劃」督導委員會建議資助的項目，涵蓋健康及醫藥科學、新材料與新能源、人工智能與機械人、計算機科學／資訊科技、電機及電子工程、以及先進製造等創科範疇，涉及政府承擔額超過10億元。



24個項目分布在五間大學，當中香港大學及科技大學各佔七個。港大校長張翔教授表示，將繼續強化港大作為全球知識交流樞紐的角色，發揮跨學科優勢。科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，將繼續與政府及產業夥伴緊密合作，協助研究團隊將研究成果轉化為具實際社會效益的解決方案。



創新科技署今日（20日）公布第三批24個獲「產學研1+計劃」督導委員會建議資助的項目，香港大學佔七個。(資料圖片)

創新科技及工業局局長孫東表示，第三批獲建議資助的項目涵蓋多個創科範疇，充分展現本港科研實力及多元發展的創科生態圈，政府將繼續透過「產學研1+計劃」全力推動本地科研成果商品化，促進「政、產、學、研」高效協作，為本港創科發展注入新動力，加快建設香港成為國際創科中心，為國家高水平科技自立自強貢獻力量。

創新科技署正就獲建議資助的項目與相關大學跟進，以期順利推展「產學研1+計劃」的項目，並期望計劃孕育更多具潛力的創科項目及初創企業，進一步推動香港的高質量發展。

今批24個項目分布在五間大學，當中城市大學及中文大學各佔三個，理工大學則有四個，香港大學及科技大學各佔七個

創新科技署今日（20日）公布第三批24個獲「產學研1+計劃」督導委員會建議資助的項目，科技大學同樣佔七個。(資料圖片)

港大校長張翔教授表示，透過將突破性科研成果轉化為實際應用，港大致力應對全球挑戰並促進人類福祉，實踐作為引領未來之世界級大學的願景。他稱將繼續強化港大作為全球知識交流樞紐的角色，發揮跨學科優勢，為國家及香港建設國際創科中心的戰略發展作出重要貢獻。

港大副校長（研究）（暫任）馬桂宜對評審結果感到鼓舞，她表示，七個項目充分體現大學「以影響力為導向」的研究理念—— 科學突破不只停留於理論與學術層面，更要回應現實社會中的挑戰，透過促進學界與產業界的連繫，不僅在生物科技、新材料及人工智能等關鍵領域推動知識進步，更積極為香港以至大灣區的科技和經濟發展作出貢獻。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，科大一直透過多元化的支援機制、完善的資源配套及跨學科研究平台，積極支持科研團隊在知識與技術轉移、創業發展及產業合作等方面穩步推進。他表示，展望未來，科大將繼續與政府及產業夥伴緊密合作，協助研究團隊將研究成果轉化為具實際社會效益的解決方案，為推動香港發展成為國際創新科技樞紐貢獻力量。

中大副校長（研究）岑美霞表示，獲資助項目針對多項關鍵挑戰，相關項目更展示了中大研究人員將學術研究成果轉化為切實可行方案的能力，將繼續支持銜接科研發現與實際應用的研究工作，強化與業界的協作，並透過創新回應迫切的社會及醫療需要。

第三批獲「產學研1+計劃」督導委員會建議資助的項目。(政府新聞處文件截圖)

第三批獲「產學研1+計劃」督導委員會建議資助的項目。(政府新聞處文件截圖)

第三批獲「產學研1+計劃」督導委員會建議資助的項目。(政府新聞處文件截圖)

第三批獲「產學研1+計劃」督導委員會建議資助的項目。(政府新聞處文件截圖)

每個獲批項目可獲1000萬至一億資助

獲撥款100億元的「產學研1+計劃」在2023年正式推出，以配對形式資助來自大學教育資助委員會資助大學、有潛質成為成功初創企業的研發團隊。每個獲批項目可獲1,000萬元至一億元的資助。計劃的評審準則包括項目的創科內容、項目成果的商品化機會、團隊的技術及管理能力、項目能否配合政府政策或對整體社會有利，以及項目的財務因素。

首兩輪申請有49個項目獲計劃支持，涉及政府承擔額總值超過20億元。