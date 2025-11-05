香港數碼競爭力升至全球第四　政府：繼續促進「政產學研投」協作

瑞士洛桑的國際管理發展學院（IMD）發布的《2025年世界數碼競爭力排名》，香港排名全球第四位，是繼去年上升三位後再升三位。港府發言人周二（11月4日）表示，《2025排名》繼續肯定香港是全球最具數碼競爭力的經濟體之一，特區政府將繼續促進政、產、學、研、投緊密協作，鞏固和提升香港在全球市場的競爭力，助力培育新質生產力。



瑞士洛桑的國際管理發展學院（IMD）發布的《2025年世界數碼競爭力排名》，香港排名全球第四位，是繼去年上升三位後再升三位。（資料圖片）

「準備程度」排名上升五位 「技術框架」全球首位

在《2025排名》的三個因素中，香港在「科技」和「知識」方面的排名，分別維持在全球第三位和第五位。香港在「準備程度」方面的排名，顯著上升五位至第十位。在子因素中，「技術框架」和「適應態度」排名全球第一位，「人才」和「培訓和教育」排名全球首五位。

政府發言人表示，國家支持香港發展成為國際創科中心。特區政府致力完善創科建設策略布局，以三大創科園區、五大研發機構為主體架構，積極推動創科發展，並培育新質生產力。香港同時擁有國家和國際機遇的雙重叠加優勢，加上蓬勃的創業生態系統、自由和公平開放的營商環境、簡單低稅制和堅實的政策支持，能吸引各地企業、人才和技術匯聚香港。

港府發言人周二（11月4日）表示，《2025排名》繼續肯定香港是全球最具數碼競爭力的經濟體之一，特區政府將繼續促進政、產、學、研、投緊密協作，鞏固和提升香港在全球市場的競爭力。（資料圖片）

港府：一系列措施落實國際創科中心建設

發言人補充說，行政長官在今年《施政報告》中宣布了一系列措施，以落實國際創科中心建設。在推動研發方面，政府正推進「香港微電子研發院」兩條中試線的組裝，並將於明年內完成生命健康研發院及香港人工智能研發院的籌建工作。在加速新型工業化發展方面，香港將提速建設第三個「InnoHK創新香港研發平台」，下調「新型工業加速計劃」申請門檻，及於2026-27年度啟動「創科產業引導基金」。

政府亦會持續推動人工智能（AI）和數據科學產業發展，實現「AI產業化、產業AI化」。在基建方面，數碼港人工智能超算中心將於本年內提升算力，配合已推出的30億元「人工智能資助計劃」，以應付本地業界的算力需求。

政府亦正就北區沙嶺約10公頃數據園區用地進行公開招標。此外，河套深港科技創新合作區香港園區在本年內開始營運，《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》亦會在本年內公布。