中文大學3學者獲中銀香港科技創新獎　表彰科研成就推動轉化貢獻

中文大學三位學者榮膺第四屆「中銀香港科技創新獎2026」，包括化學病理學講座教授兼化學病理學系系主任陳君賜、機械與自動化工程學系教授盧怡君、以及信息工程系副教授兼交叉學科人工智能研究所所長林達華教授。三人各獲港幣200萬元獎金，以表彰其在尖端科研成就及推動科技成果轉化方面的卓越貢獻。



香港中文大學三位學者榮膺第四屆「中銀香港科技創新獎2026」。(資料圖片)

中大表示，中銀香港科技創新獎是由香港科技創新聯盟主辦、中銀香港冠名贊助的公益性獎項。科創獎旨在獎勵在香港進行科學技術創新和科技成果轉化，並作出重大貢獻的傑出科學家和研究團隊。

該獎項分為「人工智能及機器人」、「生命健康」、「新材料新能源」、「先進製造」，及「金融科技」五個領域。科創獎每年於五個領域各評出一位或一組獲獎者，獲獎者可獲港幣200萬元獎金及獎座。

三人學者資料

中大化學病理學講座教授兼化學病理學系系主任陳君賜教授。（中大圖片）

陳君賜教授：「生命健康」領域的非侵入性診斷技術創新

陳君賜教授因其在血漿DNA非侵入性診斷技術研發方面的卓越貢獻而獲獎。他所開發的唐氏綜合症無創產前檢測技術，消除了傳統侵入性檢查所帶來的心理壓力及流產風險。該無創產前檢測技術已在全球範圍內被超過一億名孕婦採用。

他還研發了可檢測超過50種不同癌症的技術，並證明通過血漿DNA進行癌症篩查，能夠有效識別無症狀癌症並提高患者的生存率。

中大機械與自動化工程學系教授盧怡君教授。（中大圖片）

盧怡君教授：「新材料新能源」領域的水系電池技術突破

盧怡君教授在水系電池領域的開創性貢獻，開發分子催化劑及電荷增強離子交換膜，實現硫基液流電池商業化，解決大規模儲能安全與成本瓶頸，加速全球綠色能源轉型。盧怡君教授同時亦是易池新能（Luquos Energy）創始人及首席科學家。

中大信息工程系副教授兼交叉學科人工智能研究所所長林達華教授。（中大圖片）

林達華教授：「人工智能及機器人」領域的多模態智能突破

林達華教授在計算機視覺與多模態智能領域進行系統性創新，在圖像視頻理解、多模態大模型與空間智能等方向實現多項突破，推動關鍵核心技術自主創新與開源生態建設，促進人工智能研究成果高水平賦能產業，為中國人工智能技術進步與產業升級作出重要貢獻。

中大副校長（研究）岑美霞表示，本屆獎項競爭激烈，中大學者在五個領域中勇奪三席，充分展現大學在多個尖端科研領域的領先實力，以及積極對接國家「十五五」劃的研發優勢。她表示，中大致力將科研成果轉化為實質的社會效益，期待三位教授繼續發揮香港「聯通灣區、貢獻世界」的獨特優勢，為香港建設國際創新科技中心注入強大動力。