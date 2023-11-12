邵逸夫獎2023｜數學家丘成桐致辭感激香港 寄語青年人要有志氣

第20屆邵逸夫獎頒獎典禮今晚（12日）舉行，特首李家超致辭時特別提到這是自2019年後首次再度舉辦實體頒獎禮，向各位得獎者致賀，感謝眾人來港出席頒獎禮，並祝願他們能享受亞洲城市的特色。



今屆邵逸夫獎3個獎項，共有7名學者獲獎，其中一名得獎者為本港知名數學家丘成桐。丘成桐特別以廣東話致辭，寄語香港年輕人要成為一個有志氣的人。



邵逸夫獎基金會主席陳偉文致開幕辭時，歡迎一班得獎者及嘉賓遠道而來，又感謝邵逸夫獎創辦人邵逸夫對香港及內地藝術、文化及教育發展作出深遠貢獻。

李家超在典禮上自賀詞並主持祝酒儀式，他祝賀邵逸夫獎走過20個年頭，相信將繼續激勵並提拔新一代的科學家及創新人才。他提到「十四五規劃」中訂明香港將發展成為創科中心，強調港府將大力支持科研發展，甚至將科技產品化。他表示，香港桂冠論壇將於明日（13日）起舉行，期待一眾邵逸夫獎得獎者與全球數百位科學家交流。

第20屆邵逸夫獎頒獎禮11月12日舉行。數學科學獎由知名數學家丘成桐（右）由評審委員會主席萊因哈德・根舍教授手上領取獎項。他指父母在艱難時刻仍盡力教育他，寄語香港家庭要有志願、年青人要有志氣。（夏家朗攝）

今屆邵逸夫獎3個獎項，共有7名學者獲獎，每項獎金共120萬美元。數學科學獎由知名數學家丘成桐，與與烏克蘭的弗拉基米爾．德林費爾德獲得。

丘成桐生於廣東汕頭，年幼時舉家遷居本港，先後就讀於培正中學及中文大學數學系。丘成桐特別以廣東話致辭，直言特別感激老師、朋友、父母，在香港培養他成為有用的人。他指父母在艱難時刻仍盡力教育他。他更寄語香港家庭要有志願、年青人要有志氣。

「邵逸夫獎」2023三個獎項的得獎名單：

天文學獎平均頒予

馬修．貝爾斯 (Matthew Bailes)，澳洲研究委員會 (ARC) 引力波發現卓越中心主任

鄧肯． 洛里默 (Duncan Lorimer)，美國西維珍尼亞大學物理及天文學系教授暨臨時系主任及埃伯利文理學院研究副院長

莫拉．邁克勞克林 (Maura McLaughlin)，美國西維珍尼亞大學物理及天文學埃伯利家族傑出講座教授

得獎原因：表彰他們發現快速電波爆發。

生命科學與醫學獎平均頒予

帕特里克．克拉瑪 (Patrick Cramer)，德國馬克斯普朗克多學科科學研究所分子生物學系主任暨馬克斯 普朗克學會候任主席

伊娃．諾加利斯 (Eva Nogales)，美國加州大學伯克萊分校分子與細胞生物學系生物化學、生物物理和結構生物學傑出教授

得獎原因：表彰他們開創性的結構生物學研究，使負責基因轉錄的蛋白質機制能夠於單個原子尺度上視覺化。他們揭示了生命的基本過程之一的基因轉錄機制的每一個步驟，正常的基因轉錄如何促進健康，以及機能失調如何導致疾病。

數學科學獎平均頒予

弗拉基米爾．德林費爾德 (Vladimir Drinfeld)，美國芝加哥大學哈里．普拉特．賈德森傑出服務數學教授

丘成桐 (Shing-Tung Yau)，中國清華大學丘成桐數學科學中心主任

得獎原因：表彰他們對數學物理、算術幾何、微分幾何和凱勒幾何的貢獻。