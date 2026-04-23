港大社科院辦就業活動　教面試技巧、寫CV　助畢業生應對AI時代

大學生畢業季節將至，港大社會科學學院上周六(18日)舉辦名為「Career Jam: Thrive in the AI Era」的就業探索活動。港大社科院指，活動有眾多學生、傑出校友及業界專家出席，旨在將學術訓練與職場機遇接軌，重點提升學生的社會科學學科優勢、人工智能（AI）素養及實用職場技能。



Rock Training Consultants Ltd. 創辦人黃仲遠(圖左)分享對職場見解。(港大圖片)

港大社會科學學院副院長（本科教育）謝樹基致開幕辭時，分享學院對學生未來發展的願景，亦認為此刻是學生反思契機 。Rock Training Consultants Ltd. 創辦人黃仲遠則認為，職業不應與生活分割 ，應當圍繞對自己真正重要的事物來建立，「你的技能不僅應用於工作，更應深化你的個人成長、生活滿足感與人生意義。」

港大社科院指，在活動期間，學生透過午餐小組討論，深入探討主修及副修科目在職場的實際應用。此外，多場校友分享會同步舉行，來自政府部門、商業諮詢、人力資源以及媒體與創意文化領域的畢業生，親身分享如何透過學院訓練，為他們在不同行業的發展奠定堅實基礎。

為裝備學生迎接未來工作模式，大會特別安排多個針對性工作坊，包括「AI時代的畢業生」、「求職面試技巧」，以及專為非本地學生而設的香港求職準備工作坊。另提供「履歷表診斷」服務，安排職業顧問與學生一對一諮詢。