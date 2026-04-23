香港大學生起薪2026｜調查揭期望月薪達25K　揾工必看3大考慮條件

隨着生活成本持續上升，現今大學畢業生對首份工作的薪酬期望亦水漲船高。而近日Jobsdb by SEEK發表了《大學生求職意向調查》，報告中顯示高達42%受訪準畢業生期望首份工作月薪可達2.5萬元或以上，然而薪酬並非他們唯一的考量，近半數人同時認為「Work-Life Balance」比薪酬福利更為重要。



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近日Jobsdb by SEEK發表了《大學生求職意向調查》，該調查於今年首季以網上問卷形式訪問507名將於今年或明年畢業的香港大學生，結果顯示42%準畢業生期望首份工作月薪達2.5萬元或以上，他們主要來自傳統起薪點較高的專科學院，包括醫學院、工程學院和教育學院。目標從事「醫療服務」、「保險」、「科學實驗室及研發」的學生，薪酬期望亦明顯高於其他行業。

其中62%受訪者有信心在開始求職後3個月內找到全職工作，主要原因是看好目標行業前景穩定，以及積極提升自身專業技能。若長時間未能找到工作，44%受訪者表示會選擇繼續進修，僅17%會降低要求繼續求職。

《和解在後》劇照

被問到理想工作的首三項條件時，最多準畢業生首選「工作時間合理，可兼顧個人生活」（46%），其次才是「具競爭力的薪酬與福利」（42%），第三個條件是「明確的晉升制度及發展機會」（39%）。調查反映，相比單純追求高薪及晉升前景，新一代畢業生更期望投身一個能夠尊重個人生活、促進身心健康的職場環境。

若長時間未能找到全職工作，44%受訪者表示會選擇繼續進修，其次是考慮成為自由工作者（35%）及尋找兼職（32%）以累積工作經驗，僅17%受訪者表示會降低要求以繼續求職。

為作好求職準備，46%準畢業生表示會透過自學或修讀課程提升英語水平，其次是提升溝通技巧、管理技巧及時間管理等軟技能。調查顯示，近九成受訪者認為英語能力是求職的重要因素，逾七成自評英語水平達良好或優秀，75%人表示會考慮報考IELTS以證明實力。

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Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，調查結果印證香港就業市場正加速邁向「技能為本」的時代，樂見新一代人才重視技能裝備，並以實際行動為求職作好準備，例如考取IELTS及PTE等專業資格來證明實力。