聖方濟各大學商學院建五大支柱　由副學位到碩士打造多元升學路徑

2026年香港中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，面對升學及職涯抉擇，不少應屆考生正積極規劃未來出路。聖方濟各大學（方大）廖湯慧靄商業及款待管理學院（商學院）近年持續深化與工商界合作，並以「新世代 領未來」為願景，建構出培育專業及領導人才的「五大支柱」，涵蓋應用為本的體驗式學習、數碼科技與人工智能應用能力、人本領導、可持續發展及負責任商業，以及業界同行與就業準備，務求讓學生在學術與實務之間無縫接軌。



商學院課程體系覆蓋副學位、學士學位以至深造文憑及碩士學位，無論是希望直接升讀大學的DSE考生，或透過靈活升學途徑逐步銜接學位，甚至在職人士尋求專業進修與轉型，均可在不同階段找到合適路徑。



方大商學院強調「應用為本」教學模式，除了課堂理論，學生亦會透過企業參訪、交流活動及實習，把知識轉化為實際能力。(方大提供圖片)

應用為本 AI、ESG融入課程 逾50間企業提供實習平台

商學院強調「應用為本」教學模式，除了課堂理論，學生亦會透過企業參訪、交流活動及實習，把知識轉化為實際能力。近年課程全面加入AI、數據分析及ESG等內容，協助學生掌握新科技應用，同時培養企業社會責任及可持續發展思維。商學院與超過50間專業機構及酒店旅遊企業合作，在課程設計、業界導師、實習安排等方面緊密協作，讓學生畢業前累積寶貴工作經驗。

學院課程獲特許公認會計師公會（ACCA）、澳洲會計師公會（CPA Australia）、香港會計師公會（HKICPA）、香港公司治理公會（HKCGI）及香港市務學會（HKIM）等專業機構認可或豁免考試，進一步提升畢業生競爭力。

方大校長張仁良教授以顧客身份參與 BBA-AHTM 學生午餐實習，親身評核學生表現。(方大提供圖片)

透過實習廚房，學生將知識和理論付諸實踐。(方大提供圖片)

DSE放榜兩大升學路徑 直入學士或「2+2」銜接

方大商學院為應屆DSE考生提供兩條主要升學路徑，考獲DSE四個核心科目「332A」及一個選修科達2級或以上，可申請四年全日制學士課程。考獲五科2級（包括中文、英文；公民與社會發展科「達標」視作第2級），則可修讀兩年制副學位課程，完成後銜接學士課程三年級，同樣以四年時間取得學位。

工商管理（榮譽）學士（BBA）設有會計及財務分析（AFA）、企業管理及管治（CMG），以及市場學及活動管理（MEM）三個專修。學生如未確立發展方向，可先選擇綜合，日後按興趣決定專修，或以綜合方向畢業。課程保證所有學生均獲安排實習，由校方和職場導師指導，協助建立職場能力。

另一四年制課程工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士（BBA-AHTM）為政府「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）課程，合資格學生可獲學費資助。課程涵蓋智能旅遊、AI應用、數據分析及策略管理，學生更須完成長達九個月的業界實習，提升職場競爭力。

「2+2」模式助學生重新探索興趣 實現大學夢

未能直接升讀學士課程的學生，可透過「副學位＋學士高年級」模式實現大學夢。方大學生葉錦潔曾經於毅進課程修讀會計，其後入讀HDHM，期間培養出對數據分析及統計的濃厚興趣，最終成功銜接工商管理學士課程，現專修會計及財務分析。葉同學的故事反映升學路徑毋須局限於單一方向，學生亦可按興趣重新規劃專業發展。

商務學副學士（ADB）課程涵蓋會計、市場學、管理等商業核心知識，並獲香港會計師公會（HKICPA）認可，畢業生可直升BBA三年級。

款待管理學高級文憑（HDHM）屬SSSDP課程，學生可使用校內設施學習，包括模擬酒店客房及前堂、實習廚房、實習餐廳及酒吧，並完成三個月業界實習，畢業後可銜接BBA-AHTM三年級。

方大推行體驗式學習，學生充分利用校內設施了解行業運作。(方大提供圖片)

方大推行體驗式學習，學生充分利用校內設施了解行業運作。(方大提供圖片)

兼讀及深造課程 回應創業及專業人才需求

除全日制課程外，商學院亦提供多個兼讀及深造課程。

設計新創企業管理（榮譽）學士（BEMDB）為三年兼讀制銜接課程，著重創意思維及創業能力培育，由學者及資深從業員共同指導學生完成創業項目，並透過校內創業培育中心提供創業支援。

物業管理專業文憑（PDPM）為一年兼讀課程，專為有志投身物業管理行業人士而設。

至於深造課程方面，私人銀行及家族辦公室深造文憑（PgD-PBFO）採用一年兼讀混合教學模式，專為銀行、法律、會計、稅務、信託及保險等專業人士而設，配合香港發展家族辦公室中心的人才需求。

企業管治碩士（MCG）則為一年半兼讀制課程，畢業生可獲香港公司治理公會（HKCGI）豁免CGQP所有學科考試，符合工作經驗要求者可申請「特許秘書（CS）」及「公司治理師（CGP）」雙重專業資格。課程已納入香港特區政府「香港未來人才深造獎學金計劃」，合資格學生每位最高可獲10萬元獎學金。