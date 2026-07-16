講教育｜文憑試失手不必灰心：六招逆轉困局，重拾升學出路

作者：時美真博士

中學文憑考試放榜後，不時聽到的埋怨聲音包括這一句：「早知道。」其實對已經發生了的事情，這句話就實在用不上了。



有沒有可補救或者逆轉的。不是沒有，以下談一談：

1. 首先是中學文憑試的成績覆核（Appeal）。包括費用較低，純檢查分數加減有無出錯的積分覆核和費用稍貴的重閱答卷。如果真的對自己的考試水平有信心，可以不妨一試。但關鍵是千萬不要將全部希望寄託於此；仍然要按現時已得到的分數去找尋適當出路。因為查卷之後，很多時仍會是維持原判。

2. 如果平時成績不錯，但這次考試分數低於預期；你可以先了解以下主要原因及安排重考。原因包括：a. 你在考試時表現失手。這包括錯過題目的重點、答錯題目、有些題目答得太長，影響了後面剩下的時間。突然忘記答案、看錯時間或太緊張導致表現失準。b. 這麼巧考試的重點，都是你讀書或溫習時錯過了的。其實總結一下，這些都是讀書及考試技巧的問題，解決方法其實不難。a. 的答案是將以往的考卷不停的重複練習。關鍵是讓你習慣這種考試氛圍，可以在下一次重考文憑試時，有一個平常心去面對。b. 的答案是很少人能夠將所有書都完齊唸好及記得，所以要學習記重點。或者試用一些自創的圖表等，去幫助自己記得重點。不要將所有的書，不分輕重的死背。很少有人的記憶力能夠容得下這麼多的考試內容。

3. 可以重考文憑試，但不要重讀中六。即使你明知自己成績很好，只要再考一次，便能夠進入自己心儀的科目，但仍不要重讀。因為重讀這年，你要在一個陌生的環境中，面對低一年級的同學。並且人人都知道你是因為考不好所以重讀。這些壓力可能會拖垮你的自信，令你唸不出好成績。所以最好先入讀一個自己有興趣、能力也及的副學位或應用教育文憑課程去作兩手準備。如果之後重考考得好，便可進入自己心儀的課程。考得不好；這一年也沒有浪費，繼續唸副學位，下一、二年便可接着進入銜接學士學位。

4. 考生對這個考試的壓力，不單緣於這考試會影響自己將來的人生發展。更重要的，亦是要面對其他人；包括老師、同學、自己家人給予的壓力。當然每一所學校的師長都希望狀元出於自己學校、這屆的學生成積有好表現。這同時，亦難免會將負面壓力間接地加於考得不好的同學。能夠平衡這壓力的，應該是朋友或家人。家人方面：千萬不能夠出口的說話；包括誰比你考得好…你讀書不努力，所以有這結果…我之前已經這樣告訴你…你又不聽。這些話其實你不說，考生自己也知道。問題是很少有人會在責備之下改過及變得更好。相反地，不少同學會以叛逆來消極地面對他逃避不了的指責。所以包容、諒解、寬恕…反而有空間讓這學生可以再爬起來。

5. 在稍後開學後，有同學可能在唸了一段時間後才發覺自己選錯了學科；包括原來不喜歡這學科或者對將來會進入的的行業不感興趣。我在稍後日子會詳細告訴你，如何在這情況之下回頭走另一條路。所以不要擔心；在現時這教育制度之下，仍然有走錯路後回頭再走的空間。

6. 還有一些從來沒有機會邁過文憑考試的同學。這包括在中學期間便被勸喻離校、或者中途放棄讀書去就業，或者會考/ 文憑試考得不好便出來工作，或甚至剛來港，沒有在香港獲認可學歷的同學。在所有人都將文憑試作為自己升學的一個里程碑時，這些同學會不會也考慮一下；我是否會重返校園？我見過三、四十歲的同學，現實地覺得自己無法再用體力來爭取職位，亦沒有學歷去與人競爭…. 或一些在中二、三便離校的學生，完全沒有機會獲一些有入職要求的職位考慮…這些同學均腳踏實地，回頭去攻讀全日制或兼讀制的應用教育文憑課程或基礎文憑課程。完成這課程便等同中學文憑考試五科二級（包括中英文）。這等同學歷是很多職位，包括政府職位的入職條件。完成課程後政府有30%的退款。經濟條件較差的同學也可以申請政府學費資助。

在戰場上，只要不做逃兵，仍然有打勝仗的機會。

別忘記：每一個人，都是上帝的珍寶。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

