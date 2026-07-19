港大錄4名傑出運動員　共頒140萬獎學金　支持學業及體育雙軌發展

港大今日（19日）公布，2026/27學年透過「頂尖運動員入學計劃」取錄四名傑出運動員，並向他們頒發「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，合共140萬元，以支持其學業及體育事業雙軌發展。



四人分別為：帆船運動員普珺麗和泳將劉建希，將入讀工商管理學學士課程；高爾夫球選手劉弦，將入讀文學士課程；以及入讀內外全科醫學士的劍擊運動員陸浚諾。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，能陪伴運動員在學術與體育上雙軌發展，感到無比自豪。



港大於2026/27學年透過「頂尖運動員入學計劃」取錄4名傑出運動員。左起：陸浚諾、劉弦、普珺麗（Emily Grace Polson）、劉建希。（港大圖片）

普珺麗將入讀港大工商管理學學士課程。（港大圖片）

普珺麗盼兼顧精英賽事與學業 冀獲2028年奧運會資格

普珺麗（Emily Grace Polson）是第十五屆全國運動會香港帆船隊成員之一，於全運會帆船高級別49erFX賽事榮獲第四名，並在國際帆船賽事屢獲殊榮。她現轉戰49erFX級帆船賽場，將代表香港特區出戰2026年亞運會，並以2028年奧運會資格為目標。

她說：「兼顧精英賽事與學業，培養了我的自律和堅毅。獲頒獎學金使我能無後顧之憂地追求雙重目標，並代表香港特區在世界舞台上持續突破自我。」

劉弦將入讀港大文學士課程。（港大圖片）

劉弦愛寫作主修英文研究 首位以高爾夫球運動員身份獲計劃取錄

劉弦是首位以高爾夫球運動員身份獲「頂尖運動員入學計劃」取錄的運動員。她曾代表香港特區參加2022年杭州亞運會及第十五屆全國運動會，並於2024年IMG學院青少年世界高爾夫球錦標賽勇奪女子15至18歲組別冠軍，創造歷史，成為首位在該賽事摘金的香港選手，去年更成為首位晉身美國女子業餘錦標賽八強的香港球手。

劉弦熱愛寫作，將入讀港大文學士課程，計劃主修英文研究。「非常感謝港大給予我全方位的支援，包括靈活的學習安排、個別學術輔導、豐富資源及體能訓練。我很幸運可以繼續代表香港特區出戰海外賽事，同時實現我的學業理想。」

劉建希將入讀港大工商管理學學士課程。（港大圖片）

劉建希將出戰2026年亞運會 為其中一位最年輕的杭州亞運會代表

游泳運動員劉建希曾代表香港參加2025年第十一屆亞洲游泳錦標賽，於巴林2025年亞洲青年運動會奪得50米及100米蝶泳個人項目銀牌和銅牌，以及4x100米混合泳接力項目金牌，並將再次代表香港出戰2026年亞運會。

作為2022年其中一位最年輕的杭州亞運會代表，他說：「在『頂尖運動員入學計劃』的全力支持下，我得以在世界頂尖大學開展學業的同時，繼續我的游泳生涯，並在兩者之間取得平衡。」

陸浚諾將入讀港大內外全科醫學士。（港大圖片）

花劍少年組陸浚諾入讀醫科 期待開啟運動員雙軌發展

陸浚諾曾於2024年沙特阿拉伯世界青少年劍擊錦標賽男子花劍（少年組）個人賽榮獲銅牌，並於2025年科威特亞洲青少年劍擊錦標賽男子花劍（少年組）團體賽摘金。即將入讀港大內外全科醫學士課程的陸浚諾表示，對開啟學生運動員雙軌發展新篇章感到期待，並指未來會繼續在學業上追求卓越，同時於本地及國際賽事中不斷提升自我。

港大早前舉行「頂尖運動員入學計劃2026頒獎典禮」，歡迎並表揚四名獲取錄的傑出運動員，港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅在典禮致辭表示，能陪伴運動員在學術與體育上雙軌發展，感到無比自豪。他又鼓勵新一屆精英運動員說：「今年，我們很高興歡迎多位在不同領域取得卓越成績的學生運動員。當你們踏上這段新旅程、兼顧學術追求與運動抱負之際，香港大學將傾力支持你們的每一步。」