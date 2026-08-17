恒大於沙田麗豪酒店設380學生宿位　已全數分配　視乎反應研擴大

香港恒生大學今日（17日）與富豪酒店集團簽署合作備忘錄，在沙田麗豪酒店提供190間雙人房、共380個學生宿位，本月19日起陸續有學生入住。恒大校長何順文指，學生反應熱烈，會用盡380個宿位 ，校方將視乎計劃反應考慮與酒店商討增加宿位數目。



香港恒生大學今日（17日）與富豪酒店集團簽署備忘錄，在沙田麗豪酒店提供380個雙人房學生宿位。（湯致遠攝）

何順文：約半數非本地生可獲宿位 考慮與酒店商增加數目

何順文指，目前恒大校内僅設約1,300個宿位，但校方今年已招收約750名非本地生，學生宿舍需求大。他預料，在今次計劃下，約半數非本地生可獲宿位，認為有助恒大解決部分宿舍需求，校方將根據今次計劃反應，考慮與酒店商討增加宿位數目。

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羅寶文：響應政府發展教育樞紐的理念 學生可用泳池、健身室

富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文指，酒店設約1,200房間，今次提供約190間予恒大，希望響應政府發展教育樞紐的理念。她表示，學生亦可使用旗下酒店游泳池、健身室等，酒店和校方亦會定期舉辦心理支援活動，盼學生在校園以外有延伸學習平台。

計劃提供的190個房間，分別位於麗豪酒店五樓至七樓，每層設共享茶水間及洗衣房。每間房面積約介乎28至32平方米，均為雙人房，每人均設獨立衣櫃、保險櫃、雪櫃等。宿費方面，恒大表示價錢具競爭力，相信學生可負擔。