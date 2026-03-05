莫家豪成恒大下任校長接何順文　9.1履新　被評全球頂尖2%科學家

自2014年3月起擔任恒生大學校長的何順文，將於今年8月31日任期結束後退休。恒生大學今日（5日）宣布，委任現任常務暨學術及研究副校長莫家豪教授為下任校長，任期五年，今年9月1日生效。校董會表示，十分欣賞莫家豪的策略願景、領導能力和學術地位，相信他的願景、豐富的專業知識和奉獻精神將引領恒生大學再創高峰。



恒生大學宣布，委任現任常務暨學術及研究副校長莫家豪教授為下任校長，任期五年，由2026年9月1日起生效。（資料圖片／蕭輝浩攝）

莫家豪2024年8月加入恒生大學，此前曾擔任嶺南大學副校長、香港教育大學副校長（研究及發展）兼人文社會科學學院院長；香港大學社會科學學院副院長。他曾被國際學術研究入口網站Research.com評為「社會科學與人文領域頂尖領導者」；被世界比較教育學會理事會評為「比較與國際教育研究領域頂尖領導人物」；並被史丹佛大學評為「全球頂尖2%科學家」之一。

恒生大學表示，校董會和校務委員會十分欣賞莫家豪的策略願景、領導能力和學術地位，以及他致力將恒生大學打造成亞洲領先私立大學的決心，相信他的願景、豐富的專業知識和奉獻精神將引領恒生大學再創高峰。