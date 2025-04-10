恒大商業新聞獎｜香港01贏四獎　假學歷、杜拜王子、碼頭悲歌奪金

第九屆恒生大學商業新聞獎，周四（4月10日）舉行頒獎禮。《香港01》奪得三金一銀，共四個大獎。

其中偵查組的〈假學歷、高才通簽證黑中介調查〉，奪得「最佳商業新聞系列報道獎（影像及聲音組）」金獎，〈杜拜王子調查報道〉奪得「最佳商業新聞報道獎 （文字組）」金獎；財經組的〈碼頭悲歌 香港貨櫃碼頭如何「荒漠化」？如何重生？〉，奪得「最佳商業產新聞報道獎 （影像及聲音組）」金獎，〈星州家辦〉奪在「最佳經濟及金融政策新聞報道獎（文字組）」銀獎。



第九屆恒生大學商業新聞獎，4月10日舉行頒獎禮，《香港01》奪得四個大獎，假學歷調查、杜拜王子調查、碼頭悲歌奪金，星洲家族辦公室報道奪銀。香港01首席媒體戰略官馮德雄，與部份得獎記者合照。（黃浩謙攝）

本屆商業新聞獎共設九大範疇、超過30個獎項，涵蓋商業及金融新聞等各個領域，收到超過600份參賽作品。

64位來自不同界別的專業評審，就參賽作品的新聞價值、影響力、原創性、獨家性、報道質素、報道及寫作技巧、分析能力及視覺表達等多方面評審準則，選出得獎報道。

《香港01》奪得四個大獎，其他得獎的傳媒包括集誌社、胡說樓市、無綫新聞、有線新聞、now財經台、明報等。

【得獎名單一覽】

第九屆恒生大學商業新聞獎，4月10日舉行頒獎禮，《香港01》奪得四個大獎，記者李穎霖、勞顯亮的「假學歷、高才通簽證造假黑中介調查」，獲得最佳商業新聞系列報道獎（影像及聲音組）金獎。（黃浩謙攝）

最佳商業新聞系列報道獎（影像及聲音組）金獎

假學歷、高才通簽證造假 黑中介調查

記者：李穎霖、勞顯亮

攝影：王海圖、何頴賢、林幸泉、楊凱力、周智堅、馬楚烽、劉棹衡

剪接：譚耀安

《香港01》記者追查數月，在中港放蛇及對質，揭開黑中介造假招數，包括偽造海外學歷、國際試考試「請槍手」、假出糧、假稅單等。（香港01製圖）

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2024年5月香港大學發現多名內地學生以假學歷報讀，因此大規模徹查過往學歷的文件。《香港01》記者隨即在香港和內地調查，揭發「黑中介」如何透過造假學歷、簽證文件、稅單等方式，瞞騙香港的大學及入境處，揭露整個產業鏈如何運作。報道首次揭發，大量黑中介在香港和內地均註冊公司，負責人亦透過不同的人才簽證來港。

報道刊出後震撼香港和內地，港府官員隨即回應指會加強檢查，如加設學歷第三方認證要求，追查中介提交的文件，與內地執法部門合作等；被香港通緝的內地學生，亦相繼被公安約談，調查造假經過。

記者李穎霖表示，在香港及廣州的中介公司放蛇時，中介明目張膽地解說各種造假方式的情景至今仍歷歷在目，她當時亦感震驚，更荒謬的是，比起被揭造假，中介更怕的被同行抄橋。

李穎霖指，行使假文件入學或取得簽證，都是刑事罪行，亦涉社會資源的運用，關乎重大公眾利益，但無論是大學抑或政府部門，至今都無公布造假個案的總數，難以看清事件全貌，或斷言現行政策有無漏洞。雖然報道在社會中引起迴響，但可惜的是，現時只有部份造假的學生被捕、被定罪，涉事中介至今仍未被繩之於法，甚至有公司在內地改名後，再度拍片招攬生意，希望政府可以想出方法加強打撃造假行為。

記者勞顯亮說，報道之時特意翻查香港和內地執法、判決紀錄，發現內地其實一早發現留學和移民中介造假文件，部份是針對香港的，證明內地司法部門一早知情，卻全部都是民事案件，無刑事執法機構介入。他希望報道能讓中港兩地民眾知道有制度漏洞。

獎項評審、明報總編號劉頌陽指，記者以放蛇方式採訪，詳細拍下黑中介的游說和造假過程，以及其後以記者身份詢問涉事中介，報道完整並甚具說服力。

第九屆恒生大學商業新聞獎，4月10日舉行頒獎禮，《香港01》奪得四個大獎，記者勞顯亮的「杜拜王子調查報道」，獲得最佳商業新聞報道獎 （文字組）金獎。（黃浩謙攝）

最佳商業新聞報道獎 （文字組）金獎

杜拜王子調查報道

記者：勞顯亮

《香港01》根據人臉識別網站技術發現，王子曾是出道唱作歌手，名為Alira。 （香港01製圖）

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（簡稱「阿里王子」）計劃來港開設家族辦公室，原訂3月28日舉行啟動禮，但舉行前一日急煞停。《香港01》根據人臉識別網站技術發現，王子曾是出道唱作歌手，名為Alira，曾接受訪問時表示，雖然身為阿拉伯人，但熱愛唱菲律賓語的歌曲。

記者於2024年4月在阿里王子上環的辦公室發現，他的畫像已被撤走。該辦公室亦位於何鴻燊家族相關公司之內。

阿里王子家族辦公室的兩名高層，執行董事兼首席運營官程章和被揭曾經營虛幣平台，公司曾遭美國證監會警告；副主席兼首席執行官麥懿睿曾代表內地公司中唐空鐵，不過該公司牽涉多宗案件，列入最高人民法院公示的失信公司。（香港01製圖）

阿里王子家族辦公室的兩名高層，執行董事兼首席運營官程章和、副主席兼首席執行官麥懿睿，亦曾經改名，二人均擔任多間本港註冊公司董事。其中程章和曾經營多款虛擬貨幣、區塊鏈、NFT，公司曾遭美國證監會警告；麥懿睿代表內地公司中唐空鐵，建議在東九龍建設「空鐵」，不過該公司牽涉多宗案件，列入最高人民法院公示的失信公司，旗下子公司被凍結股權。

記者勞顯亮表示，報道的源起是當時政府、一些大學、財經外媒、內地駐港通訊社都高度吹捧該名「杜拜王子」，令他好奇王子的背景，但發現除了當時近期的香港報道外，其他資料全部欠奉，於是用人面識別工具，才發現他做過歌手；記者繼而查核與他一同出現的兩個人，揭發二人涉加密貨幣平台、內地失信公司等多項爭議。

勞顯亮回憶做資料搜集和撰寫新聞時，發現不少報道是直接複製公關及消息人士發出的新聞稿，令他感震驚，部份明明是單方面「餵料」、「放風」，卻寫成是獨家報道；新聞稿寫出席杜拜加密貨幣峰會時地位顯赫、3,000人出席陣容鼎盛，有報道完全搬字過紙，無查核直播錯漏百出、現場只有數十人參與、空凳比人多得多、主辦機構背景等。他說記者不是錄音機，錄音機已被AI取代，但會做調查的記者不會。

獎項評審、中華電力有限公司企業事務總監（業務營運）戴家珮指，這篇調查報道從多角度剖析議題，並運用多種方法克服地域限制以核實真相。記者除了進行公司查冊、採訪相關人士及親身到訪相關地點外，亦採用人臉識別技術作為核實方法，展示了新穎的敘事技巧。該報道觸發社會對家族辦公室的一連串討論及關注，包括其幕後運作模式與對香港經濟的貢獻。基於其獨家性與社會影響力，此報道在所有參賽作品中獲得最高評分。

第九屆恒生大學商業新聞獎，4月10日舉行頒獎禮，《香港01》奪得四個大獎，記者鄭文玥、黃文琪、劉兆儀、勞顯亮的「碼頭悲歌 香港貨櫃碼頭如何「荒漠化」？如何重生？」，獲得最佳商業新聞報道獎 （影像及聲音組）金獎。（黃浩謙攝）

最佳商業新聞報道獎 （影像及聲音組）金獎

碼頭悲歌 香港貨櫃碼頭如何「荒漠化」？如何重生？

採訪：鄭文玥、黃文琪、劉兆儀、勞顯亮

製作：勞顯亮

攝影：周智堅、王海圖、何頴賢

剪接：譚耀安、林幸泉

《香港01》以影片形式，引用大量數據、衛星影像、行內人士分析等，深入淺出解釋香港貨櫃碼頭如何「荒漠化」。（香港01製圖）

香港葵青貨櫃碼頭，昔日是全球吞吐量最大的港口，但就在2023年的其中一個排名就跌出十大，排第11。《香港01》以影片形式，引用大量數據、衛星影像、行內人士分析等，深入淺出解釋香港貨櫃碼頭如何「荒漠化」。

葵青貨櫃碼頭兩幅用地近乎被「丟空」，過去十年間，港口貨物吞吐量更大瀉四成，少了一億噸貨物。

影片單在YouTube已有逾50萬次觀看，在香港01網站亦有約30萬瀏覽量。報道發布後，引起市民和官員的重視，運輸及物流局撰寫2000字長文回應，承認已有的問題，並解釋將會多方面出招，穩住香港碼頭和航運樞紐的地位。

記者黃文琪指，以前一直以為新聞必須要「新」，要有些「大發現」才能追蹤報道。她回想起初入行，總是充滿幹勁，因為覺得所有事物都好「新鮮」，隨著時間推移，很多故仔在她眼中都變得不再新，「之前做過」、「行家報過」⋯⋯發覺自己開始「滑牙」，但經過今次貨櫃碼頭的專題，發現其實可以透過不同的呈現方式或表達手法，將原本尚未解決的問題再次曝光，從而引起大眾關注，原來新聞不一定要新，但看待新聞的眼光就要「keep 住新」。

鄭文玥感謝評委對報道的認可，她相信這也是命運的暗示，碼頭是渡口，自渡渡人，自覺覺他。所以要繼續努力，去發聲、改變。

劉兆儀指能夠獲得商業新聞獎，對於追求真相的新聞工作者無疑是種激勵，特別是在當前資訊碎片化的時代，深度商業新聞更需錨定事實。她指重返母校領獎，對她來說意義非凡。衷心感謝恒生大學傳播學院的栽培，以及公司編輯團隊的支持。

此報道獲得影像組別獎項，負責統籌影片製作和採訪的勞顯亮說，最大挑戰是要將複雜的議題用影片形式、深入淺出解說，新聞採訪時從構思和策劃時已要考慮如何將新聞以文字、相片、圖表、影片和社交媒體等不同方式介呈現，才能滿足讀者和觀眾對媒體愈來愈高的要求。

獎項評審、強制性公積金計劃管理局主管（對外事務）何富豪指，此作品透過引人入勝的縮時航拍片段，重新定義了複雜議題的報道方式。旁述為報道提供了背景脈絡和深度，使其不僅提供資訊，更能就關乎當前香港經濟的議題啟發思考。他恭喜製作團隊付出巨大努力，提升了新聞報道的水平。

第九屆恒生大學商業新聞獎，4月10日舉行頒獎禮，《香港01》奪得四個大獎，記者顧慧宇的「星洲家辦越洋採訪 業界變陣吸高質客 中國+1下更顯優勢」，獲得最佳經濟及金融政策新聞報道獎（文字組）銀獎。（黃浩謙攝）

最佳經濟及金融政策新聞報道獎（文字組）銀獎

星洲家辦越洋採訪 業界變陣吸高質客 「中國+1」下更顯優勢

記者：顧慧宇

《香港01》記者走訪新加坡，訪問家辦業界，揭開當地湊客之道。（香港01製圖）

去年新加坡爆出歷來最大規模洗黑錢案，當地金管局收緊海外資金來源的審查，《香港01》記者親訪新加坡，探索當地家辦業務發展現況及優劣勢。（香港01製圖）

近年受到中美貿易戰及地緣政治風險升溫等因素，港府有意透過提升與東盟及中東的連接來擴大朋友圈，減低相關影響，包括吸引當地富裕家族，來港設立家族辦公室（「家辦」）。而事實上，這兩個市場是區内金融業發現動力所在。新加坡作為東盟中發展最成熟的國家，與其他東盟國家除了地理位置接近外，還有著深厚的文化歷史淵源，在吸引這些國家家辦及資金有著似乎先天優勢。

不過，去年新加坡爆出歷來最大規模洗黑錢案，當地金管局據報加強審查外國資金，又提高家辦稅收豁免門欄，一時間被外界冠上「金融潔癖」之名，更傳有家辦回流香港。

《香港01》記者走訪新加坡，採訪新加坡金管局、當地家辦業內人士、私人銀行，以至學者，探索當地當地湊客之道、家辦業務發展現況及優劣勢。

高級記者顧慧宇表示，感謝公司及採訪主任給予這個機會及資源，去做這個專題報道。家辦是近年政府希望「力谷」的行業，而香港的優勢確實存在，但對於一直以來被視為競爭對手的新加坡，當地家辦行業的發展並沒有太多香港人會了解。外電報道就曾稱，新加坡自洗黑錢事件以來提高家辦審批門欄，令不少資金由新加坡轉移前來香港，但實情就未見有深入探討。故此，會希望透過這篇報道，揭開當地家辦的「面紗」，所謂「知已知彼，百戰百勝」，透過了解當地情況，也希望能夠作為香港的一個借鑒。

獎項評審、亞洲家族辦公室基金會聯席會長黃敏碩指，報道內容詳盡，會從亞洲區域性角度出發，與一般報道集中於中港市場，和把新加坡作對標比較不同，同時分別透過兩位私行及聯合家辦資深業內人士的意見，具體知悉當地市場實際運作。

第九屆恒生大學商業新聞獎，4月10日舉行頒獎禮，《香港01》奪得四個大獎，假學歷調查、杜拜王子調查、碼頭悲歌奪金，星洲家族辦公室報道奪銀。（黃浩謙攝）

政府新聞處處長廖李可期擔任頒獎嘉賓，她提及近日中美關稅戰，是美國霸凌行徑，特區政府堅決反對，她又指在此情況下，新聞從業員可擔當重要角色，提供最新及最準確的資訊。

恒生大學校務委員會主席鄭慕智表示，人工智能正在重塑世界規則，社會比以往任何時候都更需要專業的新聞「守門人」，為大眾提供真實、可靠、深入的報道。他期待每一位新聞從業員能夠繼續秉持專業精神，為社會帶來更多兼具商業洞察與社會關懷的佳作。

恒生大學校長何順文教授表示，世界正處於快速轉型時期，新聞從業員以多元批判的視角剖析經濟脈搏，以嚴謹態度詮釋商業現象，不僅有助促進專業知識的傳播，更搭建了社會理性對話的橋樑。他期待新聞界持續發揮「第四權」的力量，以專業筆觸記錄時代發展，推動社會創新

恒生大學傳播學院院長曹虹教授表示，香港恒生大學商業新聞獎今年已經踏入第九屆，今屆參賽作品突破600份，連續三年刷新紀錄，不但反映業界對專業商業新聞獎項的認可，更體現香港新聞工作者對社會經濟議題的持續關注。