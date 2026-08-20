都大首個學生宿舍啟用　約8成宿位已出租　最貴單人房月租逾1.2萬

香港都會大學首間學生宿舍「MU88」新學年正式啟用，明日起正式供學生入住。宿舍位於紅磡蕪湖街，前身是一間酒店，由校方於2024年斥資並改裝而成，距離學校約10至15分鐘步程。宿舍將提供逾430個宿位，服務對象主要為非本地本科生，目前已有約八成宿位出租，最貴單人房月租12,600元，兩個學期宿費即為12.6萬元。



多位嘉賓為學生宿舍「MU88」一同舉行開幕儀式。（梁家俊攝）

都大校長林群聲指，「無考慮過用租金回本」。（梁家俊攝）

兩期宿費租金介乎6萬多至12.6萬

都大學生宿舍「MU88」是政府「城中學舍」計劃首批落成的項目之一，宿舍分A、B兩座，樓高分別16層及14層，總樓面面積約6,200平方米，提供約430個宿位，並以雙人房為主。

宿舍收費方面，單人房月租12,600元、二人房月租7,700元、7,200元，以及三人房月租6,700元，宿生可由明日起至明年5月20日入住，共有10期。暑期宿費則一律每月14,600元。另外，宿舍特別設有「非住宿會員計劃」，費用為每年500元，讓非宿生可以會員身份參與宿舍活動及於探訪時間蒞臨探訪。

受惠政府計劃，原有酒店近700平方米的後勤設施及停車場空間獲豁免計入總樓面面積，已改裝為協作室、自修室、健身區、音樂室、討論室等共用設施。

宿舍的二人房格局亦有差異，如兩張單人床的佈置。（梁家俊攝）

宿舍的二人房格局亦有差異，如一張雙層床的佈置。（梁家俊攝）

八成宿位已獲報名 主要供非本地本科生

都大校長林群聲表示，大學以往沒有屬於自己的宿舍，如今終於落成，是充滿歷史性的一刻。他直言大學「無考慮過用租金回本」，目前已有八成以上宿位獲報名入住，以全日制非本地本科生為主，亦有少量本地生入住以協助他們融入社會。他指，本地生與非本地生的宿費完全相同，校方亦會為有需要援助的學生提供助學金等支援。

宿舍配有一位舍監及六位生活導師，未來將陸續舉辦講座及周年晚宴等多元活動。林群聲期望，透過這些設施與舍堂活動，促進宿生與其他學生的交流，共同享受並建立充滿活力的多元舍堂社群。

都大校董會主席黃天祥表示，MU88 不僅是一幢宿舍，更是大學教育的延伸，積極配合政府打造「留學香港」品牌。他指，項目未來亦會邀請學者及訪問學者入住，以擴充大學的國際化網絡。

房間內的洗手間乾濕分離。（梁家俊攝）

由原先酒店停車場改裝而成的學生共用空間。（梁家俊攝）

由原先酒店停車場改裝而成的學生共用空間。（梁家俊攝）