《跟著Theo去Sit堂》特製精緻「照護食」　讓長者找回尊嚴與快樂

文：THEi高科院應科新賽道導航員Theo林知行

香港人常說：「辛苦搵嚟自在食。」但人總會老，當吞嚥能力隨年歲退化，難道餐桌上的幸福感就只能被妥協，天天面對那堆糊狀、分不清是什麼味道的食物嗎？



絕對不用。隨著銀髮經濟掘起，「照護食」早已不是冰冷的醫療餐，而是結合營養科學與精緻美學的新興賽道。Theo早前就去了一轉「樂悠Q嘜照護食廚神大比併」，親眼見證這場由資深大廚、學術精英與廚藝愛好者同場交鋒的30分鐘極速料理大戰。



評判標準嚴格得很，除了要符合國際通用的IDDSI（國際吞嚥障礙飲食標準）這套全球黃金標準，確保安全無虞外，更要比拼味道、質感與觀感造型。說實話，當天若不是親眼見到，真的很難想像眼前這些猶如Fine Dining的藝術品，竟然是專為吞嚥障礙長者度身打造的照護食。



照護食廚神大比併活動於8月中舉行，資深大廚、學術精英，以及廚藝愛好者同場切磋較勁。（作者提供）

舌尖上的Fine Dining：THEi高科院團隊的驚豔之作

當天最讓Theo印象深刻的，絕對是THEi高科院派出的兩支參賽隊伍。在現職專業廚師的師姐帶領下，這班年輕人把課堂所學發揮到極致，最終雙雙摘下亞軍與優異獎。

亞軍作品「荷塘映月」由廚藝及管理（榮譽）文學士課程畢業生倪朗恩及學生譚凱恩攜手呈獻，將淮山、百合與南瓜等天然養生食材，把荷花與錦鯉的意境搬上餐盤，打破傳統軟餐的單一口感。（作者提供）

亞軍作品「荷塘映月」由廚藝及管理（榮譽）文學士課程畢業生倪朗恩及學生譚凱恩攜手呈獻，將淮山、百合與南瓜等天然養生食材，把荷花與錦鯉的意境搬上餐盤，打破傳統軟餐的單一口感。（作者提供）

亞軍作品「荷塘映月」聽名字已經充滿詩意，把荷花與錦鯉的意境搬上餐盤，打破傳統軟餐的單一口感。團隊嚴選淮山、蓮子、紅棗和杞子等天然養生食材，用食材本身的鮮甜取代精製糖，把美味與健康拿捏得剛剛好。

優異獎作品「金湯白玉俏芙蓉」則由廚藝及管理（榮譽）文學士課程畢業生葉嘉儀及學生林晞晴攜手製作，將冬瓜挖空並釀入蒸魚肉，綴以雙色蛋香，再淋上南瓜熬成的金湯，清甜鮮香層層遞進。（作者提供）

優異獎作品「金湯白玉俏芙蓉」則由廚藝及管理（榮譽）文學士課程畢業生葉嘉儀及學生林晞晴攜手製作，將冬瓜挖空並釀入蒸魚肉，綴以雙色蛋香，再淋上南瓜熬成的金湯，清甜鮮香層層遞進。（作者提供）

另一道獲得優異獎的「金湯白玉俏芙蓉」同樣心思滿分。把冬瓜挖空釀入鮮嫩魚肉，綴以雙色蛋香，再淋上南瓜熬成的金湯，清甜鮮香層層遞進。這不單是一道菜，更是一場兼顧視覺享受與均衡營養的夏日盛宴。

打破象牙塔：當應用科學遇上銀髮商機

賽後Theo抓緊機會，和THEi廚藝及管理（榮譽）文學士課程主任梁翠恩博士傾了兩句。原來校方一早看準香港高齡化社會的趨勢——預計到2043年，每3個港人就有一位是長者——因此早已將這門專業帶入課堂。

THEi 高科院與匡智松嶺綜合職業訓練中心合作，舉行軟餐製作工作坊，將精緻且賞心悅目的體驗，與銀髮一族共同分享。（作者提供）

THEi 高科院與匡智松嶺綜合職業訓練中心合作，舉行軟餐製作工作坊，將精緻且賞心悅目的體驗，與銀髮一族共同分享。（作者提供）

梁博士透露，校方大約每兩個月就會舉辦軟餐製作工作坊，更成功與匡智松嶺綜合職業訓練中心合作，為照顧者示範早前研發全套三道菜的精緻照護食：從前菜「西式金玉南瓜濃湯」、主菜「意式玫瑰汁雞皇燴飯」，到甜品「朱古力慕絲布丁」，證明了即使面對吞嚥障礙，每一餐依然可以是一場賞心悅目的生活享受。

「辛苦搵嚟自在食」不該是年輕人的專利，更是每位長者應有的生活尊嚴。看著這班具備即戰力的THEi高科院年輕人，用創意與應用科學在銀髮產業中打破常規、解決社會痛點，我們有理由相信：香港長者未來的餐桌，絕對可以過得既講究，又精彩！

關於作者：



Theo 林知行



THEi高科院應科新賽道導航員。長期關注高等教育、創科趨勢與職場實戰。堅信傳統學位不是唯一答案，致力推動應用科學教育，在實戰賽道中定義自己的未來。

