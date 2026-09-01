港大醫學院改招生要求　具廣東話能力變中文能力　校方否認放寬

港大醫學院更新2027/28學年內外全科醫學士（MBBS）招生要求，語言能力要求由以往申請人「須具良好英文及廣東話能力」(have a good working knowledge of English and Cantonese)，更改為「具良好中文能力」(A good working knowledge of Chinese)。



港大醫學院回覆查詢確認有關變動，稱相關修訂並非「放寬」入學標準，亦非針對特定地區或背景的申請者，而是為了確保招生政策能全面地評估不同背景申請者的綜合能力。



港大醫學院入學語言要求改為「具良好中文能力」。(港大醫學院網頁)

網上有討論指，港大醫學院更改入學語言要求，由以往申請人「須具良好英文及廣東話能力」(have a good working knowledge of English and Cantonese)，更改為「具良好中文能力」(A good working knowledge of Chinese)。

官網的常見問答中提到，申請人必須精通中文（廣東話或普通話皆可），並將於面試期間評估其中文溝通能力。校方指，雖然面試時可以接受使用普通話，但學生於獲內外全科醫學士課程錄取後，有責任自行培養並維持良好的廣東話溝通能力。

非放寬入學標準 確保評估不同背景申請人綜合能力

港大醫學院回覆查詢指，一向重視學生的整體學術水平、語言能力及臨床溝通技巧。院方在制定及更新招生資訊時，旨在向申請者提供清晰、準確的指引。院方指，相關修訂並非「放寬」入學標準，亦非針對特定地區或背景的申請者，而是為了確保招生政策能全面地評估不同背景申請者的綜合能力。

官網的常見問答中提到，申請人必須精通中文（廣東話或普通話皆可）。(港大醫學院網頁)

並非認可普通話取代廣東話作臨床工作

港大醫學院強調，是次招生資訊更新並不代表港大醫學院認可醫學生可在香港公立醫院以普通話取代廣東話進行臨床工作。港大醫學院肩負培育本地醫療人才的使命，高度重視學生的臨床溝通能力。

港大醫學院更改入學語言要求，引起網上討論。(資料圖片)

入學時廣東話水平未達熟練水平 院方提供培訓支援

院方指，由於畢業生未來需服務本港市民，具備良好的廣東話能力是臨床培訓和醫療服務的重要基礎。所有學生在進行臨床實習及接觸病人前，均須具備與本地病人有效溝通所需的廣東話能力。

除課程要求修讀相關語言科目外，對於入學時廣東話水平尚未達熟練水平的學生，院方會提供適當的語言培訓支援及學習資源，並在課程期間嚴格評估其臨床溝通能力，確保所有畢業生均能使用廣東話與病人及醫療團隊溝通。

而醫學院對學生英語能力的要求一直維持嚴格標準，並無改變。院方指，將繼續確保所有畢業生具備在香港執業所需的語言及專業能力，以回應病人及社會的需要。