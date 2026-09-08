港大成立首個財富管理學院　冀加強與業界互動解決人手錯配問題

撰文：董素琛
出版：更新：

港大經管學院成立首個財富管理學院，設有一個學士學位課程，及三個碩士課程。學院總監黃慧群表示，成立學院後會加強學生與業界的溝通，希望解決業界「人手錯配」的問題，讓企業可找到「能幫忙賺錢」的人才。兩個碩士學位課程的非本地生佔80%至90%。她說，受地緣政治影響，更多內地生來港升學，他們畢業後很大機會留港發展，對香港而言是好事。

港大經管學院成立首個財富管理學院。圖為左起：港大經管學院金融學學士（資產管理及私人銀行）課程四年級生任蕙妍、港大經管學院財富管理學院總監黃慧群、首屆畢業生區卓恆。

碩士課程本地生僅佔最多兩成　料更多內地生來港升學

經管學院目前開設三個與財富管理相關的課程，包括金融學學士（資產及私人銀行）、家族財富管理碩士，及財富管理碩士。學士課程在2017年推出，由最初僅有20名學生，增加至本學年的56人，部份學生來自來自印尼、越南、菲律賓等地方。兩個碩士課程分別收90名學生，港大經管學院財富管理學院總監黃慧群表示，碩士課程需全職攻讀，本地學生僅佔10%至20%。她說，受地緣政治影響，更多內地生來港升學，他們畢業後很大機會留港發展，對香港而言是好事。

財富管理學院顧問委員會由業界知名人士組成，包括滙豐私人銀行亞太區總監嚴樂居、南方東英資產管理有限公司行政總裁丁晨、花旗私人銀行日本、北亞、澳大利亞和南亞主管盧偉明等人。

港大經管學院財富管理學院總監黃慧群（董素琛攝）

黃慧群指，學院成立的原因是因業界有「人手錯配」的問題，企業希望可找到「能幫公司賺錢」的人才，惟剛畢業的大學生需時間累積經驗。她期望，學院成立後能打破這種現象，透過與業界的連結，讓學生在就學期間便可與業界人士交流，如參觀公司、「咖啡聊天（Coffee Chat）」等，提前建立商業思維。她說，會持續更新課程，加入家族辦公室、數碼資產、可持續發展等課題，讓學生更了解市場發展。

至於會否推出新課程，包括人工智能（AI）相關學科，黃慧群表示，現時學科涉及的層面已非常廣闊，包括財經、投資、資產管理等，所有港大學生亦要修讀AI課程，並將其滲入不同科目，故不會獨立開辦有關科系。她說鼓勵學生使用AI，但不要全然相信，又認為財富管理依賴人際溝通、信任建立與人性化服務，這些均是AI無法取替的優勢。

港大醫學院改招生要求　具廣東話能力變中文能力　校方否認放寬港大上海張江基地二期啟用　張翔指港大經費僅清華一半：科研相當北都大學城｜李家超會見北大黨委書記　歡迎與本港大學協同發展港大中醫藥學院與健靈慈善基金合作成立健靈中醫藥研究發展工作室
香港大學