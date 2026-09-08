港大成立首個財富管理學院　冀加強與業界互動解決人手錯配問題

港大經管學院成立首個財富管理學院，設有一個學士學位課程，及三個碩士課程。學院總監黃慧群表示，成立學院後會加強學生與業界的溝通，希望解決業界「人手錯配」的問題，讓企業可找到「能幫忙賺錢」的人才。兩個碩士學位課程的非本地生佔80%至90%。她說，受地緣政治影響，更多內地生來港升學，他們畢業後很大機會留港發展，對香港而言是好事。



港大經管學院成立首個財富管理學院。圖為左起：港大經管學院金融學學士（資產管理及私人銀行）課程四年級生任蕙妍、港大經管學院財富管理學院總監黃慧群、首屆畢業生區卓恆。

碩士課程本地生僅佔最多兩成 料更多內地生來港升學

經管學院目前開設三個與財富管理相關的課程，包括金融學學士（資產及私人銀行）、家族財富管理碩士，及財富管理碩士。學士課程在2017年推出，由最初僅有20名學生，增加至本學年的56人，部份學生來自來自印尼、越南、菲律賓等地方。兩個碩士課程分別收90名學生，港大經管學院財富管理學院總監黃慧群表示，碩士課程需全職攻讀，本地學生僅佔10%至20%。她說，受地緣政治影響，更多內地生來港升學，他們畢業後很大機會留港發展，對香港而言是好事。

財富管理學院顧問委員會由業界知名人士組成，包括滙豐私人銀行亞太區總監嚴樂居、南方東英資產管理有限公司行政總裁丁晨、花旗私人銀行日本、北亞、澳大利亞和南亞主管盧偉明等人。

港大經管學院財富管理學院總監黃慧群（董素琛攝）

黃慧群指，學院成立的原因是因業界有「人手錯配」的問題，企業希望可找到「能幫公司賺錢」的人才，惟剛畢業的大學生需時間累積經驗。她期望，學院成立後能打破這種現象，透過與業界的連結，讓學生在就學期間便可與業界人士交流，如參觀公司、「咖啡聊天（Coffee Chat）」等，提前建立商業思維。她說，會持續更新課程，加入家族辦公室、數碼資產、可持續發展等課題，讓學生更了解市場發展。

至於會否推出新課程，包括人工智能（AI）相關學科，黃慧群表示，現時學科涉及的層面已非常廣闊，包括財經、投資、資產管理等，所有港大學生亦要修讀AI課程，並將其滲入不同科目，故不會獨立開辦有關科系。她說鼓勵學生使用AI，但不要全然相信，又認為財富管理依賴人際溝通、信任建立與人性化服務，這些均是AI無法取替的優勢。