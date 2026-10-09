首屆中大科博薈揭幕　逾45支創業團隊參展　盧煜明倡四大創科精神

中文大學一連兩日舉行首屆創新創業盛事「中大科博薈」，活動首度結合「中大創業日」與「中大創新日」。財政司司長陳茂波、校董會主席查逸超及中大校長盧煜明等主禮嘉賓出席開幕典禮。



本次盛事吸引超過45隊創業團隊參展，涵蓋人工智能、生命健康、先進製造及新能源等領域。開幕典禮上展示了多項前沿科技成果，包括具身智能音樂演奏機械人及四足機械人等表演，將學者的研究發明與初創商業化合為一體，搭建連結校友、學生與業界的合作平台。

陳茂波：目標2030年前後提升本地研發開支佔GDP比重

陳茂波致辭時表示，特區政府正持續加大創科投入，目標在2030年前後提升本地研發總開支佔本地生產總值的比重。他讚揚中大在無創產前檢測、人工智能手術機器人技術，以及已在電動車充電站作示範應用硫基液流電池等科研成果，並鼓勵學生發揮創意、勇於創新。

財政司司長陳茂波。（林澤鋒攝）

盧煜明拆解LEAP四大精神 查逸超指大灣區設新據點

盧煜明致辭時拆解活動主題「LEAP」所代表的四大創科精神，分別為槓桿與引力作用、創業精神、超級增值角色，以及推動創新落地並產生實際社會影響。他提到，中大近年在累積專利數量、授權數目及知識產權收益等指標上，於本港高等教育界均名列前茅。

中大校長盧煜明。（林澤鋒攝）

查逸超表示，中大公布了全新的五年策略規劃以推動科研成果轉化。為配合大灣區建設，中大今年已分別於南沙成立新產業中心，以及於前海成立國際研究中心，未來將重點聚焦人工智能、生命健康及新能源等新興產業。

校董會主席查逸超。（林澤鋒攝）

中大參展初創團隊。（林澤鋒攝）