港專生研發PDF防AI改合約黑科技　遠赴大阪IEEE發表論文

港專學院（港專）學生自主研發實體防偽驗證裝置，獲邀遠赴日本大阪，在全球知名學術會議上發表學術論文。因應人工智能（AI）圖像生成與修圖技術盛行，商業合約與文件造假風險日益嚴峻，港專網絡安全高級文憑學生羅茂林及物聯網工程高級文憑學生霍信宇，研發出名為「PDF-Inspector」的實體防偽驗證裝置，解決傳統電子簽名的驗證機制面臨的新考驗。



港專網絡安全高級文憑學生羅茂林及物聯網工程高級文憑學生霍信宇，研發出名為「PDF-Inspector」的實體防偽驗證裝置，解決傳統電子簽名的驗證機制面臨的新考驗。（港專提供）

破解「影子攻擊」與驗證者困境：AI修圖逼近 商業合約防偽面臨新危機

二人於「IEEE未來與智能網絡國際會議（IEEE FINE 2026）」專題工作坊上，向來自世界各地的專家學者發表題為《A Prototype for PDF Documents Integrity Verification Using Chinese National Cryptographic Algorithms and Hardware Isolation》的學術論文，展現將課堂知識轉化為實戰科研的創新能力。

研發初衷源於二人課堂上了解到的電子簽名普及趨勢及新型篡改技術，近年有不法分子利用AI技術或「影子攻擊」偽造及篡改電子合約。團隊針對「驗證者困境」，即執行驗證的電腦若遭惡意軟件或病毒入侵，螢幕上記錄與顯示的驗證結果便不可信的問題，提出解決方案。

港專物聯網工程高級文憑霍信宇同學（左）與網絡安全高級文憑羅茂林同學（右），於大阪「IEEE未來與智能網絡國際會議（IEEE FINE 2026）」上，向國際專家學者發表其自主研發的「PDF-Inspector」裝置。（港專提供）

SM2/SM3國密算法結合指紋辨識：PDF-Inspector實體離線隔離三大核心防線

網絡空間科技學院助理教授曹寅峰表示，這項研發成果具備極高的應用創新及軟硬件整合特色。不同於市面上大多依賴外國軟件或單一密碼的驗證方案，該裝置成功將離線硬件隔離、國家商用密碼標準以及指紋生物識別整合於專用裝置中，構建起嚴密的防偽機制。

在技術設計上，裝置採用具權威性的國家商用密碼SM3算法，為每份PDF文件計算出獨一無二的「電子指紋」，即時精確偵測文件是否遭到微小篡改；同時結合SM2算法進行數位簽章，保障驗證報告的真實性。此外，裝置特別加入指紋辨識功能，操作人員必須通過指紋認證才能進行讀取或驗證，將操作員身份、時間及文件特徵緊密鎖定，生成具法律效力且可追溯的審計紀錄，嚴防內部干預。

大專生科研衝出香港：登日本IEEE學術舞台 全英語答辯

在研發過程中，2位學生將課堂上學到的網絡安全概念、密碼學基礎及編程技術靈活運用於實體裝置中，並主動查閱大量學術文獻，解決軟硬件整合的挑戰。首次踏上國際學術會議舞台，以全英文向來自亞洲、歐洲等地的專家學者及博士生介紹成果，羅茂林與霍信宇表示，看到與各地優秀學者的技術交流成為學習動力，這次經驗不僅讓他們大開眼界，更明白了清晰表達與專業溝通的重要性，增強了日後繼續探索科技領域的信心。

羅茂林與霍信宇同學研發的「PDF-Inspector」實體裝置，結合離線硬件隔離、國家密碼標準與指紋認證，旨在防範商業合約被AI等技術惡意篡改。（港專提供）

深化應用學習 鼓勵學生以科技回應現實挑戰

曹寅峰指出，學院一向鼓勵學生將課堂知識與現實世界的網絡安全問題結合，透過實務探索培養解決問題的能力。是次學生能夠成功將理論轉化為實體驗證原型，並於國際學術會議上展示成果，展現了應用型教學的成效。