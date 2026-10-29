THEi高科院獲三學科範圍評審符合升格大學要求　定位重實戰應用

高等教育科技學院（THEi高科院）今日（29日）舉行太古教學中心開幕禮。校長劉建德表示，THEi高科院已通過三個學科範圍評審，符合升格大學的要求，學生人數和師資亦足以符合升格大學要求，並已提交文件申請按《專上學院條例》註冊，朝發展成應用科學大學目標市邁進。他表示，未來學校定位為提供理論與實戰並重的課程，內容緊貼業界需要，確保學生可以「畢業即就業」。



THEi高科院太古教學中心開幕禮，中心引入沉浸式體驗室，讓學生可置身多個前沿的教學與產業應用場景。（THEi高科院提供）

校董會主席林健鋒：新校舍是讓學生與未來職場無縫銜接的「實戰沙盒」

THEi高科院校董會主席林健鋒致辭時表示，近年社會對高等教育期望有所改變，家長和學生開始期望「畢業即就業」的課程，而今次啟用的太古教學中心內設沉浸式體驗室，形容新校舍並非「象牙塔」，而是讓學生與未來職場無縫銜接的「實戰沙盒」。

THEi高科院校董會主席林健鋒形容新校舍並非「象牙塔」，而是讓學生與未來職場無縫銜接的「實戰沙盒」。（蕭輝浩攝）

根據教育局的升格大學路線圖，專上院校升格大學需符合多項要求，包括：通過三個學科範疇評審、具備一定研究能力、申請升格前連續兩年學生人數最少達1,500人，以及獲得學術及職業資歷評審局的院校評審資格。

校長劉健德：已獲三個學科範評審、學生人數、師資亦滿足升格要求

校長劉健德表示，THEi高科院目標是成為一所應用科學大學，校方已獲「運動及康樂管理」、「建築環境」、「電腦科學及資訊科技」三個學科範圍評審，已符合升格大學要求，而學生人數、師資亦能滿足升格要求，現時正逐步向當局提交文件申請升格大學。

THEi高科院劉健德表示，校方已獲三個學科範圍評審，學生人數和師資亦符合升格大學要求，現正按程序提出申請。（蕭輝浩攝）

THEi高科院已提交文件申請按《專上學院條例》註冊

他表示，現時校方已向教育局申請按《專上學院條例》註冊並提交文件；獲批後將再向學術及職業資歷評審局申請院校評審資格，以滿足升格大學的條件，目標是成為應用科學大學。被問及升格大學時間表，劉健德稱需視乎審批進度，校方會全力配合。

目前本港有多所應用科學專上院校，劉健德表示THEi高科院課程特色是與業界緊密合作，內容配合產業需求，切合業界未來3至5年需求，並要求所有學位課程學生必須參與3個月至半年的實習，務求讓學生畢業後可立即投身職場。他又認為，學校定位清晰，毋須與其他院校作比較，亦不同意院校之間需作惡性競爭。

THEi高科院管理層會見傳媒，分享升格大學進展。左起為副校長（行政及企劃）李德文、校長劉健德、副校長（學術）曾偉基。（蕭輝浩攝）

談及未來挑戰，劉健德表示由於校方定位著重基礎知識和實戰應用，教員需具備博士學位及業界經驗，因此招聘上有一定挑戰。