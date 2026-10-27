中大文物館53組清代畫琺瑯首度赴英　聯乘劍橋展出乾隆珍品免費賞

中文大學文物館首度與英國劍橋大學費茲威廉博物館（The Fitzwilliam Museum）攜手合作，在英國劍橋推出全新跨文化交流展覽「畫琺瑯的革命：中國與世界（An Enamel Revolution: China and the World）」。展覽獲香港文化體育及旅遊局支持，合共展出89組珍貴文物，當中中大文物館借出53組畫琺瑯館藏，屬該批藏品歷來首次在英國公開亮相；同場並展出36組費茲威廉博物館藏品，免費開放予公眾參觀。



中大文物館與劍橋大學費茲威廉博物館合辦的「An Enamel Revolution: China and the World」特別展覽舉行開幕典禮，主禮嘉賓主持剪綵儀式。（中大提供）

17世紀歐洲工藝傳入 廣東工匠如何改良技術推向全球？

是次展覽奠基於中大文物館於2022年至2023年舉辦的「總相宜：清代廣東金屬胎畫琺瑯特展」。本次赴英國劍橋展出，屬該批畫琺瑯藏品歷來首次在英國及海外公開亮相。整個展覽脈絡以17世紀末畫琺瑯技術自歐洲傳入中國為起點，系統梳理北京宮廷作坊與廣東商業作坊的工匠，如何消化、改良並轉化相關技術，將其靈活應用至瓷器、玻璃、銀器及銅器裝飾上，立體呈現早期全球化之下的跨文化工藝演變。

中大文物館與劍橋大學費茲威廉博物館合辦「An Enamel Revolution: China and the World」特別展覽。（中大提供）

展場劃分為「廣東畫琺瑯的製作」及「面向全球市場的廣東畫琺瑯」兩大單元。精選展品包括：

清乾隆透明琺瑯冰梅紋罐

透明琺瑯冰梅紋罐，清乾隆，十八世紀中晚期香港中文大學文物館藏(館藏編號:2023.0064)，莊貴侖先生惠贈向姚進莊教授和許曉東教授致敬。（中大提供）

開光西洋人物圖蓋碗連碟一對

開光西洋人物圖蓋碗連碟一對，清乾隆，十八世紀中晚期香港中文大學文物館藏(館藏編號:2023.0057)，莊貴侖先生惠贈向姚進莊教授和許曉東教授致敬。（中大提供）

花果昆蟲紋象耳尊

花果昆蟲紋象耳尊，十八世紀晚期至十九世紀上半葉，香港中文大學文物館藏(館藏編號:2024.0144)，鍾棋偉先生惠贈以紀念許曉東教授。（中大提供）

碧筒杯一對

碧筒杯一對，十八世紀晚期至十九世紀早期，香港中文大學文物館藏(館藏編號:2024.0140)，鍾棋偉先生惠贈以紀念許曉東教授。（中大提供）

校長盧煜明赴英主禮：書院制精神與跨界協作

展覽開幕禮已於10月19日在費茲威廉博物館舉行。主禮嘉賓包括中大校長盧煜明（Dennis Lo Yuk-ming）、劍橋大學校長普倫蒂斯（Deborah Prentice）、中大副校長陳德章、費茲威廉博物館館長西森（Luke Syson）、中大文物館館長姚進莊、副研究員周穎菁，以及牛津大學（University of Oxford）前副校長羅森（Jessica Rawson）。

是次展覽策展人兼中大文物館副研究員周穎菁博士在開幕典禮前主講題為「外銷貿易之美 -- -從歐洲到中國，再由廣東邁向世界--清代廣琺瑯」的學術講座。（中大提供）

是次展覽策展人兼中大文物館副研究員周穎菁博士在開幕典禮前主講題為「外銷貿易之美 -- -從歐洲到中國，再由廣東邁向世界--清代廣琺瑯」的學術講座。（中大提供）

身為1980年代劍橋畢業生、現任中大校長盧煜明致辭時指，親身見證兩校合作別具意義。他表示中大與劍橋同樣以書院制為核心理念，追求學術成就，中大一直秉持「結合傳統與現代，融會中國與西方」使命。他樂見兩校博物館合作推廣藝術史，證明藝術能跨越國界文化，並啟示當下世界需透過通力協作、開明溝通與互信面對全球挑戰。

中大文物館與劍橋大學費茲威廉博物館合辦「An Enamel Revolution: China and the World」特別展覽。（中大提供）

開幕前夕，策展人周穎菁於劍橋大學彭布羅克學院（Pembroke College）發表學術演講「外銷貿易之美——從歐洲到中國，再由廣東邁向世界——清代廣琺瑯」，隨後參與由羅森主持的對談，與會者包括費茲威廉博物館亞洲部資深策展人林政昇及劍橋藝術史系近代中國藝術助理教授米翰寧（Henning von Mirbach）。