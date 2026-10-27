樹仁大學歷史博物館開幕　公眾可預約參觀珍貴展品中見證校史

樹仁大學歷史博物館今日（10月27日）開幕，公眾人士可於10月28日起，透過大學網上預約系統預約參觀。展覽主要透過仁大兩位創辦人鍾期榮與胡鴻烈的個人物件、服飾、證件、歷史文獻、照片及昔日校園用品等逾100件展品，回顧仁大由理念孕育、建校發展至成為私立大學的歷史脈絡。



仁大管理層與嘉賓為歷史博物館主持亮燈儀式。(左起：行政副校長周德生博士、首席副校長孫天倫、學術總監胡耀蘇、校長胡懷中、教育局副局長施俊輝、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育和青年部二級巡視員崔峰、校董會主席丁午壽及學術副校長陳蒨。）（樹仁大學提供）

施俊輝：仁大首次躋身QS世界大學排名是一種肯定

教育局副局長施俊輝出席博物館開幕典禮致辭時表示，歷史博物館保存仁大珍貴記憶，而近年仁大積極推動數碼人文的發展，透過各種科技為傳統的人文學科注入嶄新元素，讓參觀者以互動方式深入認識校史、傳承仁大精神，與教育局積極推動中國歷史及文化傳承方針不謀而合。

教育局副局長施俊輝表示，教育局希望與仁大繼續攜手並肩，支持專上教育的高質量與可持續發展。（金敏琍攝）

施俊輝又稱，仁大今年首次躋身QS世界大學排名，是對大學的一大肯定。此外仁大也積極擴建校園，培育更多非本地及本地人才，仁大作為自資專上界別的中流砥柱，對國家「十五五」規劃中提出將香港打造成為「國際高端人才集聚高地」，亦將扮演著舉足輕重的角色。

仁大學術總監胡耀蘇期望透過仁大歷史博物館，傳承創校校長鍾期榮的價值觀及教育理想。（金敏琍攝）

珍貴藏品見證香港私立高等教育發展

歷史博物館位於樹仁大學教學大樓地下，佔地約3,000平方呎，主要分為五個展區。第一部分闡述創辦人鍾期榮與胡鴻烈的儒家思想、法律訓練與教育理念；第二部分回顧二人定居香港後對戰後教育與社會問題的回應；第三部分介紹樹仁書院的創立、辦學宗旨與早期實踐；第四部分呈現樹仁書院在教育政策與制度壓力下堅持四年制及爭取認可的歷程；第五部分則聚焦樹仁正名為大學後的教研發展和重塑博雅教育的願景。

鍾期榮所穿的旗袍及胡鴻烈的律師袍服與假髮。（金敏琍攝）

設多媒體互動展品 呼應「數碼人文」方針

展覽亦設有多項多媒體互動展品，包括3D展示櫃、部分由仁大在校學生透過課程及專題項目參與構思及製作，將校史研究與教學體驗結合。

博物館策展人兼學術副校長陳蒨表示，今年為創校55周年及成功升格為大學20周年，展覽主題為仁大成立歷史與香港私立大學發展歷程，由去年3月開始籌備，最大的特色是「師生協作」。

展覽亦設有多項多媒體互動展品，部分由仁大在校學生透過課程及專題項目參與構思及製作，將校史研究與教學體驗結合，亦呼應大學重點發展「數碼人文」的方針，從新一代樹仁人的角度傳播大學歷史。（金敏琍攝）

陳蒨指，不少多媒體製作都是由自己的學生在老師督導下完成的，透過跨學科師生協作，猶如將展館變成了樹仁的「教學基地」，實踐了如何將數碼人文與歷史相結合，不但能活化檔案，並能定期更換展覽內容。

歷史博物館星期一至星期六均對外開放，歡迎公眾人士透過大學網站預約參觀，亦可為團體及學校提供預約導賞服務，學校會按參觀數據評估不同開放時間的流量以及策展方式的受歡迎程度，以優化未來的展覽設計。