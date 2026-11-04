中大法律學院與上海市司法局簽署備忘錄　探索法律人才培養新模式

中文大學（中大）法律學院與上海市司法局於11月4日簽署《鼎新涉外法治人才「青苗計劃」合作備忘錄》，進一步深化滬港兩地法律領域合作。是次合作結合香港在國際法律教育方面的優勢，以及上海涉外法律實務經驗，共同探索法律人才培養創新模式，為國家高水平對外開放及涉外法治建設作出貢獻。



中大副校長（研究及外務）姜里文（右四）；上海市司法局政治部、人才辦主任葉忻（左四）；中大法律學院院長習超（左三）；上海市司法局人事警務處處長、人才辦副主任宋向岭（右三），以及中大校董立法會議員陳曉峰（左二）及鄧家彪（右二）等出席並見證簽署儀式。（中大相片）

設聯合培養機制及開辦新碩士課程

隨着內地企業積極拓展海外市場，國際貿易和跨境投資持續增長，市場對熟悉不同法律制度、能夠處理跨境交易、合規及商業爭議的法律專業人才需求日益殷切。根據合作備忘錄，中大與上海市司法局將共同推動「青苗計劃」，建立涵蓋人才選拔、招生、學術培訓、實務實習及職業發展的聯合培養機制。

雙方亦將探索多元化的人才培養模式，包括透過中大法律學院新設的高級管理人員全球法治法學碩士課程（Executive LLM in Global Practice），為具備實務經驗的法律專業人士提供高層次進修機會，進一步加強法律教育與實務聯繫。

中大副校長（研究及外務）姜里文（右）及上海市司法局政治部、人才辦主任葉忻交換紀念品。（中大相片）

旨在培育兼具國際視野與實務經驗的法律人才

這項合作旨在培育兼具國際視野與實務經驗的法律人才，協助企業把握全球機遇、有效管理跨境法律風險，並促進貿易、投資及經濟發展。透過加強跨境法律及爭議解決人才培養，是次合作有助鞏固香港作為國際商貿及爭議解決服務樞紐地位，並支持香港發展成為國際爭議解決之都。

中大法律學院與上海市司法局於11月4日簽署《鼎新涉外法治人才「青苗計劃」合作備忘錄》，共同推動涉外法治人才培養，深化滬港法律領域交流與合作。（中大相片）

是次協議是中大法律學院繼與國家部委建立合作關係後，首次與省級司法行政機關就涉外法治人才培養展開系統性合作。這亦是上海市司法局首次與香港高校法律學院建立同類合作關係。

雙方期望透過持續深化交流與合作，培育更多兼具國際視野、普通法知識及跨境法律實務能力的專業人才。合作將充分發揮香港作為國際法律及爭議解決服務中心的優勢，同時助力上海建設國際法律服務中心。