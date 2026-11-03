QS亞洲大學排名｜分析為何本港五大學成十強　三大範疇成優勢

撰文：容育仁
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最新公布的QS亞洲大學排名中，本港有5間大學排名位列十大，當中更有3間大學排名位列前5位，並有8間上榜大學排名上升，城市大學、理工大學、教育大學、都會大學以及恒生大學的排名均創新高；中文大學和浸會大學排名亦上升至近年新高。

剖析排名數據，本港大學在國際化、研究表現優異，加上學術界及僱主認可度不斷提升，令本港的大學在排名中佔優。另外，今次城市大學首次在本地上榜大學中排第二，深入分析城大在3項指標排名亞洲第一，並有8項指標取得滿分或接近滿分。

QS 亞洲大學排名 2027｜本港11間上榜大學

大學

2027年排名

2026年排名

排名升跌

香港大學

1

1

-

香港城市大學

4

7

↑ 3

香港中文大學

5

7

↑ 2

香港理工大學

=9

10

↑ 1

香港科技大學

=9

6

↓ 3

香港浸會大學

50

53

↑ 3

香港教育大學

122

152

↑ 30

嶺南大學

145

181

↑ 36

香港都會大學

337

393

↑ 56

香港樹仁大學

366

360

↓ 6

香港恒生大學

464

514

↑ 50

QS亞洲大學排名計分方法

今次QS亞洲大學排名「學術聲譽」和「僱主聲譽」佔比最高，兩者合計已佔評分一半，主辦機構會透過調查收集數據計算。其餘9個項目分別佔2.5%至10%不等，全屬客觀數據。

QS 亞洲大學排名各項評分比重

項目

佔比

學術聲譽

30%

僱主聲譽

20%

師生比

10%

國際研究網絡

10%

篇均引用次數

10%

教員人均論文數量

5%

具博士學位教員佔比

5%

國際教員佔比

2.5%

國際學生佔比

2.5%

入境交換生比例

2.5%

出境交換生比例

2.5%

國際化、研究港大學表現優異　分項取得滿分或接近滿分

▼ 排名亞洲十大的本港大學▼

今年香港排名前五的大學連續兩年全數躋身亞洲前十，其中港大、中大、科大和城大同時在「國際教員佔比」、「國際學生佔比」、「入境交換生比例」及「出境交換生比例」均取得滿分；而理大在這些指標亦接近滿分，彰顯香港作為國際高等教育樞紐的獨特地位和優勢。

在研究方面，上述五間大學在「論文篇均引用率」均取得滿分或接近滿分，加上「教員人均論文數量」亦有顯著增長，推動各大學排名位於亞洲前列。

在是次排名中，會將大學的自身聲譽和外界評價納入評分考慮。在「學術聲譽」一項，五間大學均取得滿分或接近滿分，而「僱主聲譽」亦有顯著提升。

城大三項指標亞洲第一助排名創新高

城市大學（城大）

今次排名的焦點之一，在於城大首度在大學排名中，於全港上榜大學中排名第二。分析城大排名創新高，原因之一在於該校分別在「師生比」、「擁有博士學位的教員數」、「論文篇均引用率」、「教員人均論文數量」、「國際教員佔比」、「國際學生佔比」、「入境交換生比例」及「出境交換生比例」八項指標排全港第一；其中「擁有博士學位的教員數」、「國際教員佔比」及「出境交換生比例」三項指標中高踞亞洲第一。

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