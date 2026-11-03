QS亞洲大學排名｜分析為何本港五大學成十強 三大範疇成優勢
最新公布的QS亞洲大學排名中，本港有5間大學排名位列十大，當中更有3間大學排名位列前5位，並有8間上榜大學排名上升，城市大學、理工大學、教育大學、都會大學以及恒生大學的排名均創新高；中文大學和浸會大學排名亦上升至近年新高。
剖析排名數據，本港大學在國際化、研究表現優異，加上學術界及僱主認可度不斷提升，令本港的大學在排名中佔優。另外，今次城市大學首次在本地上榜大學中排第二，深入分析城大在3項指標排名亞洲第一，並有8項指標取得滿分或接近滿分。
大學
2027年排名
2026年排名
排名升跌
香港大學
1
1
-
香港城市大學
4
7
↑ 3
香港中文大學
5
7
↑ 2
香港理工大學
=9
10
↑ 1
香港科技大學
=9
6
↓ 3
香港浸會大學
50
53
↑ 3
香港教育大學
122
152
↑ 30
嶺南大學
145
181
↑ 36
香港都會大學
337
393
↑ 56
香港樹仁大學
366
360
↓ 6
香港恒生大學
464
514
↑ 50
QS亞洲大學排名計分方法
今次QS亞洲大學排名「學術聲譽」和「僱主聲譽」佔比最高，兩者合計已佔評分一半，主辦機構會透過調查收集數據計算。其餘9個項目分別佔2.5%至10%不等，全屬客觀數據。
項目
佔比
學術聲譽
30%
僱主聲譽
20%
師生比
10%
國際研究網絡
10%
篇均引用次數
10%
教員人均論文數量
5%
具博士學位教員佔比
5%
國際教員佔比
2.5%
國際學生佔比
2.5%
入境交換生比例
2.5%
出境交換生比例
2.5%
國際化、研究港大學表現優異 分項取得滿分或接近滿分
▼ 排名亞洲十大的本港大學▼
今年香港排名前五的大學連續兩年全數躋身亞洲前十，其中港大、中大、科大和城大同時在「國際教員佔比」、「國際學生佔比」、「入境交換生比例」及「出境交換生比例」均取得滿分；而理大在這些指標亦接近滿分，彰顯香港作為國際高等教育樞紐的獨特地位和優勢。
在研究方面，上述五間大學在「論文篇均引用率」均取得滿分或接近滿分，加上「教員人均論文數量」亦有顯著增長，推動各大學排名位於亞洲前列。
在是次排名中，會將大學的自身聲譽和外界評價納入評分考慮。在「學術聲譽」一項，五間大學均取得滿分或接近滿分，而「僱主聲譽」亦有顯著提升。
城大三項指標亞洲第一助排名創新高
今次排名的焦點之一，在於城大首度在大學排名中，於全港上榜大學中排名第二。分析城大排名創新高，原因之一在於該校分別在「師生比」、「擁有博士學位的教員數」、「論文篇均引用率」、「教員人均論文數量」、「國際教員佔比」、「國際學生佔比」、「入境交換生比例」及「出境交換生比例」八項指標排全港第一；其中「擁有博士學位的教員數」、「國際教員佔比」及「出境交換生比例」三項指標中高踞亞洲第一。