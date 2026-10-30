中大醫學院院長趙偉仁兼任中大深圳醫學院院長　深化港深醫療協作

香港中文大學（中大）宣布，委任醫學院院長趙偉仁同時擔任中文大學（深圳）（中大（深圳））醫學院院長。他時亦會同時擔任中大（深圳）協理副校長（醫療），任命於2026年11月1日起生效，任期與其出任中大醫學院院長的現有任期一致。趙偉仁將統領兩間醫學院的發展方向、學術規劃及策略合作，並全球招攬頂尖醫療人才。



香港中文大學（中大）宣布，委任醫學院院長趙偉仁同時擔任中文大學（深圳）（中大（深圳））醫學院院長。他時亦會同時擔任中大（深圳）協理副校長（醫療），任命於2026年11月1日起生效。（中大供相）

中大表示，這項任命標誌著中大在「一個品牌，兩個校園」的理念下邁出重要的戰略部署，進一步鞏固兩校園於醫學教育、前沿轉化研究及卓越臨床服務的實力和優勢，並利用港深兩間中大醫院的重要臨床研究實踐平台，推進醫療創新及醫學教育國際化，助力培育國際高端醫療專才，提升區內醫療水平繼而服務整個大灣區，配合國家「十五五」規劃及《香港第一個五年規劃》。

趙偉仁日後將向中大和中大（深圳）兩校園負責，他同時亦是中大醫院的董事。在趙偉仁帶領下，港深兩地的醫學院將在兩地既定的管治原則及制度框架下全面加強協作，並利用中大兩間教學醫院的優越平台，大大提升臨床科研實力以及前沿醫療科技研發的成果轉化，推進高水平醫學人才培育，為提升大灣區整體醫療教育及臨床科研實力作出貢獻， 助力落實「健康中國」戰略的重要舉措，為兩地共同構建具備全球影響力的醫學科技創新生態圈，深化人類健康衛生事業發展注入動能。

香港中文大學（中大）宣布，委任醫學院院長趙偉仁同時擔任中文大學（深圳）（中大（深圳））醫學院院長。（中大供相）

策略性任命 發揮「一校兩園」協同效應

中大校董會主席查逸超表示，是次任命將擴大兩所醫學院的臨床研究網絡及教學科研平台，更能提升大灣區國際醫療創新的競爭力，培養具備國際視野的高端醫療人才，助力吸引全球高端醫療專才落戶大灣區，為區內的學術及醫療系統發展實現互利共贏，進而配合國家「十五五」規劃及《香港第一個五年規劃》。

中大校長兼中大（深圳）理事會理事長盧煜明指，是次任命是中大着眼粵港澳大灣區長遠發展、深化大灣區醫療創新布局的重要一步，相信在趙偉仁帶領下，兩間醫學院能在嚴格遵守既定管治原則的前提下深化合作，為港深兩地乃至國家的醫療科技與高等教育發展注入新動力。

中大校董會主席查逸超表示，是次任命將擴大兩所醫學院的臨床研究網絡及教學科研平台，更能提升大灣區國際醫療創新的競爭力，培養具備國際視野的高端醫療人才，配合國家「十五五」規劃及《香港第一個五年規劃》。（中大供相）

中大（深圳）校長徐揚生對任命表示歡迎，又稱趙偉仁擁有豐富的行政管理經驗，期待他引領中大（深圳）醫學院大大加快發展進程，延攬更多海內外頂尖人才，共同服務大灣區以至國家的醫療和公共健康發展需要。

中大日後將利用港深兩間中大醫院的重要臨床研究實踐平台，推進醫療創新及醫學教育國際化，助力培育國際高端醫療專才，提升區內醫療水平繼而服務整個大灣區，配合國家「十五五」規劃及《香港第一個五年規劃》。（中大供相）

趙偉仁表示未來將全力推動兩間醫學院在教研及臨床創新上的深層次協同，達到『1+1>2』的強大效益。他指，日後希望能為中大醫學院進一步拓寬臨床數據與轉化應用平台，鞏固香港作為國際醫療創新樞紐的地位；同時亦能加速中大（深圳）醫學院的國際化步伐，吸引頂尖醫學人才，推動前沿醫學突破。