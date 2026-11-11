未來科學大獎2026｜張宏趙東元袁新意獲獎　獎金百萬美元

香港未來科學大獎基金會（基金會）與香港科學院（港科院）合辦的「2026未來科學大獎周」，其頒獎典禮與音樂會於11月8日下午在東九文化中心舉行。本屆「生命科學獎」、「物質科學獎」及「數學與計算機科學獎」得主張宏、趙東元及袁新意親臨現場，在逾千名嘉賓見證下接受獎項，並現場致謝、分享獲獎感言。



2026未來科學大獎頒獎典禮與音樂會在東九文化中心舉行，三名獲獎者親臨現場領獎，其家人、多名大獎評審委員會代表及捐贈人等均到場恭賀。（圖片由香港未來科學大獎基金會提供）

未來科學大獎邁向國際化新里程：獨立評審機制引領發展

未來科學大獎被譽為「中國諾貝爾獎」，大獎評審委員會2026輪值主席管坤良祝賀3位獲獎者。他致辭時表示，獎項聲譽根植於評審，未來科學大獎過去十多年來始終以科學與公正為基石，其權威性源於嚴謹評審機制。他指出，大獎未來將邁向國際化新階段，繼續表彰具卓越貢獻的科學家。

未來科學大獎評審委員會2026輪值主席管坤良教授指出，未來科學大獎將邁向國際化的新階段。（圖片由香港未來科學大獎基金會提供）

未來論壇理事會2026輪值主席張懿宸表示，比獎項更重要的，是讓基礎研究得到應有尊重，讓求索者感受到支持。

未來論壇理事會2026輪值主席張懿宸先生說，未來科學大獎已從一顆種子長成一棵大樹。（圖片由香港未來科學大獎基金會提供）

基金會秘書長武紅感謝各方支持，讓香港成為匯聚全球科學家交流科學思想與弘揚科學精神的舞台。

未來科學大獎基金會秘書長、未來論壇發起人兼秘書長武紅女士代表大獎感謝各方支持。（圖片由香港未來科學大獎基金會提供）

3名得獎科學家致謝發表感言：袁新意警示AI衝擊、張宏趙東元深耕基礎科學

三名得獎科學家分別是中國科學院生物物理研究所研究員張宏（自噬機制）、復旦大學教授趙東元（介孔材料）、北京大學教授袁新意（算術幾何）。「生命科學獎」得主張宏感謝大獎及評審委員會對基礎科學研究及其實驗工作的認可，並感謝工作單位、團隊與家人的支持，讓他能學有所成並專注研究。

張宏（右三）獲頒2026未來科學大獎「生命科學獎」。（圖片由香港未來科學大獎基金會提供）

「物質科學獎」得主趙東元表示，榮譽屬於個人、團隊及所有長年深耕相關課題的科研人員。他期待更多青年學者加入微觀物質世界研究，讓中國原創成果造福全人類。

趙東元（左四）獲頒2026未來科學大獎「物質科學獎」。（圖片由香港未來科學大獎基金會提供）

「數學與計算機科學獎」得主袁新意特別感謝大獎設立該範疇獎項，他認為AI進步將推動數學應用及其他學科發展，同時亦給基礎數學研究帶來衝擊，給評價機制與人才傳承帶來挑戰，希望在AI時代數學能走向新發展。

袁新意（左三）獲頒2026未來科學大獎「數學與計算機科學獎」。（圖片由香港未來科學大獎基金會提供）

張緯晴攜手喇沙與真光樂團 跨界交響向科學致敬

頒獎典禮於東九文化中心舉行，延續科學與文化藝術跨界融合特色，結合音樂會形式呈現。現場安排多個本地音樂單位參與表演，包括鋼琴家張緯晴、喇沙書院弦樂團，以及九龍真光中學合唱團，向本年度得獎科學家致敬與祝賀。