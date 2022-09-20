DSE︱47個SSSDP自資學位課程獲資助　金額增至44950元或78280元

政府今日（20日）公布在2023／24學年，指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）將資助八所專上院校共47個學士學位課程的3,265個學額。而資助金額亦有所增加，實驗室為本課程的資助金額將由2022/23學年的每年77,040元增至78,280元，非實驗室為本課程的資助金額則由每年44,240元增至44,950元。



在2023／24學年，指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）將資助八所專上院校共47個學士學位課程的3,265個學額。當中47個指定課程屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待，當中包括四個獲挑選參加應用學位課程先導計劃的學位課程。

2023/24學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由2022/23學年的每年77,040元增至78,280元，非實驗室為本課程的資助金額則由每年44,240元增至44,950元。

47間院校當中，以都會大學佔課程最多，有18個課程被納入SSSDP，1,255個資助學額，明愛專上學院及東華學院則分別有630及635個資助學額。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費，向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。第一年入學的資助學額主要通過大學聯合招生辦法分配，以確保合資格的學生是按表現為本的制度錄取。

資助計劃由2015/16學年起推行，資助學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資學士學位課程，資助計劃下受資助的課程和學額數目經教育局諮詢相關政策局和部門後決定。教育局會繼續與相關政策局和部門合作研究將更多合適課程納入資助計劃。