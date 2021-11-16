8校32副學位下學年納SSSDP計劃　何鴻燊社區書院資助學額佔最多

政府公布，2022/23學年指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP），將資助八間自資院校，共32個副學位課程，學額為2501個，範疇涵蓋建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待，當中以香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院取得最多資助額，有920個。實驗室為本的副學位課程的資助金額，下學年將增至38,520元；非實驗室為本課程的資助金額則增至22,120元。



香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院在下學年SSSDP計劃取得最多資助學額。（資料圖片）

明愛白英奇電影與媒體製作高級文憑納資助

2022/23學年，SSSDP計劃將資助八間自資院校，共32個副學位課程，學額為2501個，對比本學年資助課程數目不變，但學額減少45個。八間自資院校中，以香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院佔最多資助學額，有920個；其次是都會大學，有620個資助學額。青年會專業書院有25個資助學額，為眾院校最少。

資助的課程涵蓋建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待。明愛白英奇專業學校開辦的電影與媒體製作高級文憑，下學年獲納入SSSDP計劃，資助學額有30個。

實驗室為本的副學位課程的資助金額，下學年將增至38,520元；非實驗室為本課程的資助金額則增至22,120元。（資料圖片）

每年資助按通漲升加3% 增至2.2萬至3.8萬不等

政府指，2021/22學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由2020/21學年的每年37,300元增至38,400元，增幅為2.9%；非實驗室為本課程的資助金額則由每年21,400元增至22,050元，增幅為3%。

政府指，調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費，向學生資助處申請學生資助。